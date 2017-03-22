Yeni patron Sinan Vardar
Vardar, Futbol Adamları Derneği’nin yeni başkanı oldu.
Türk futbolundaki hizmetlerine TÜRFAD'ı da ekleyen Vardar, Türk futbolu iflasın eşiğinde olduğu için TÜRFAD'a başkan olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan spora ve futbola büyük yatırımlar yaptı. Her yere statlar yapılıyor. Ama sporu yönetenler sınıfta kalmış durumda. Futbol ile ilgili olmayan, futbolun alfabesini bilmeyen insanlar Türk futbolunu bu hale getirdi. Bakıldığında bir kaç kulübümüz hariç tüm takımlarımız iflasın eşiğinde. Benim ve ekibimin kafasındaki yüzlerce projeyi hazırlayıp Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza sunacağız. Çünkü biz bu işin reçetesini biliyoruz. Futbolu, futbol adamları yönetmeli" dedi.
YILMAZ ŞENOL
- 22 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:35
- İstikrar abidesi Mas
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten çok kalite bir topçuymuş arjantinliler hep iyi çıkıyor
- Chedjou'dan ayrılık sinyali
Toplam 11
Yorum
kijhg yildiz derken? bence balta olarak duzeltmeniz lazim
- ''Adam gibi adam''
Toplam 5
Yorum
cevap hakkı 5 yıl öncenin burağı değil, bize patlar güç futbolu azalmış biri değil, ceza sahasını karıştıracak, sırtı dönük oynayacak 2 yaşgeçmemiş lz
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