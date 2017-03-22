 Yeni patron Sinan Vardar – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    Yeni patron

    Yeni patron Sinan Vardar

    Vardar, Futbol Adamları Derneği’nin yeni başkanı oldu.

    Kulübü eski yöneticilerinden yazarımız , 'nin (TÜRFAD) yeni başkanı oldu. 18 yıl profesyonel futbolculuk kariyeri olan ve daha sonra da 5 kulüpte başkanlık yapan Vardar, dün TÜRFAD Yönetim Kurulu ve basın mensupları ile biraraya geldi.

    Türk futbolundaki hizmetlerine TÜRFAD'ı da ekleyen Vardar, Türk futbolu iflasın eşiğinde olduğu için TÜRFAD'a başkan olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan spora ve futbola büyük yatırımlar yaptı. Her yere statlar yapılıyor. Ama sporu yönetenler sınıfta kalmış durumda. Futbol ile ilgili olmayan, futbolun alfabesini bilmeyen insanlar Türk futbolunu bu hale getirdi. Bakıldığında bir kaç kulübümüz hariç tüm takımlarımız iflasın eşiğinde. Benim ve ekibimin kafasındaki yüzlerce projeyi hazırlayıp Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza sunacağız. Çünkü biz bu işin reçetesini biliyoruz. Futbolu, futbol adamları yönetmeli" dedi.

    YILMAZ ŞENOL

    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:35
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