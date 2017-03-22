 Yaşayan efsane Buffon! – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    Yaşayan efsane Buffon!

    Yaşayan efsane Buffon!

    İtalyan kaleci, Arnavutluk maçı ile 1000. sınavına çıkacak.

    forması giyen tarih yazmaya hazırlanıyor. İtalyan file bekçisi, milli takımının Arnavutluk ile oynayacağı 2018 Dünya Kupası Avrupa Eleme müsabakasında önemli bir rekora imza atacak. 39 yaşındaki tecrübeli kaleci, bu karşılaşma ile kariyerindeki 1000. resmi sınavına çıkacak. Parma ile 220, kaptanlığını yaptığı Juventus'ta 612 ve İtalya Milli Takımı'nda da 167 karşılaşmada kaleyi koruyan Gianluigi Buffon, adını tarihe yazdıracak. Ayrıca dünyaca ünlü kaleci, Juventus'un Serie A'da Sampdoria ile oynayacağı karşılaşmada da forma giymesi halinde İtalyan ekibinin tarihinde en fazla süre alan futbolcu unvanını elde edecek. Juventus'ta 16. sezonunu geçiren yıldız kalecinin, İtalyan ekibiyle 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:33
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