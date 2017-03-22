Üç dakikalık maça bir gol sığdırdılar!

Keçiborlu İlçe Stadı'nda yapılan Keçiborlu Belediyespor-Çünürspor karşılaşmasında ikisi ev sahibi takıma olmak üzere toplam 6 kırmızı kart çıkmış, müsabakanın 82. dakikasında Çünürsporlu İbrahim Berk Ercan, ikinci sarı kartı görmesine rağmen hakem tarafından maçtan ihraç edilmemişti.

İkinci sarı kartını görmesinin ardından 4 dakika daha oynayan İbrahim Berk Ercan, konuk ekip yöneticilerinin itirazları sonucu 87. dakikada saha dışına gönderilirken, ev sahibi takımın 3-2 üstünlüğüyle devam eden müsabakaya 6 dakika uzatma süresi eklenmişti. Uzatmanın ilk dakikasında Keçiborlu Belediyesporlu futbolcu Kadir Karaoğlan'ın kırmızı kartla oyun dışı kalmasının ardından, taraflar arasında gerginlik çıkmış, hakem ise maçı bitirmişti.

Çünürsporlu yöneticilerin, kırmızı kart görmesi gereken oyuncunun bir süre daha sahada kalması nedeniyle kural hatası yapıldığını öne sürerek, maçın tekrar oynanması talebiyle Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu İl Tertip Komitesine başvurusunun ardından, karşılaşmanın 87. dakikasından itibaren oynatılmasına hükmedildi.

Kararın ardından iki takım Keçiborlu İlçe Stadı'nda yeniden karşılaştı. Çünürspor'un 7, Keçiborlu Belediyespor'un 10 futbolcu ile çıktığı sahada futbolcular, 3 dakikalık maç için yaklaşık 10 dakika ısınma hareketi gerçekleştirdi.

Hakemin oyunu başlatmasının ardından 3 dakika oynanan maçta ev sahibi takımın 1 gol daha bulmasıyla Keçiborlu Belediyespor, sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Çünürsporlu yönetici İbrahim Tekeli, gazetecilere yaptığı açıklamada, kural hatası olan karşılaşmaya itiraz ettiklerini ve 6 Kasım'dan bu yana maçın tekrar oynanmasını beklediklerini söyledi.

Yapılan itirazın değerlendirilmesinin ardından müsabakanın 87. dakikadan itibaren tekrar oynanmasına karar verildiğini ifade eden Tekeli, "Üç dakikalık bir tiyatroyu sergiletmek için bizi buraya topladılar. Maçın uzatmasını dahi oynatmadılar." değerlendirmesinde bulundu.