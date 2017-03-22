 ''R.Madrid’de işim olmaz!'' – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    ''R.Madrid’de işim olmaz!''

    ''R.Madrid’de işim olmaz!''

    , “Onları kesinlikle çalıştırmam” dedi.

    'in başında 5. sezonunu geçiren teknik direktör 'nin açıklamaları Avrupa gündemine damga vurdu. Şampiyonlar Ligi finalinde iki kez kaybettiği 'le ilgili konuşan Arjantinli hoca, "Şampiyonlar Ligi müziğini her duyduğumda hala içim acıyor. Real Madrid ile biz ezeli rakibiz ve bu durum son derece normal. Daha gencim, önümde uzun yıllar var. Atletico'dan ayrılırsam başka bir İspanyol kulübünü çalıştırabilirim. Ancak bu kulüp kesinlikle Real Madrid olmayacak. Planlarım arasında Arjantin Milli Takımı'nın başına geçmek de bulunuyor. Bu büyük bir onur olur" diye konuştu.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:37
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