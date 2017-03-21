 Video hakem yoksa lige başlamayız – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    Video hakem yoksa lige başlamayız

    Video hakem yoksa lige başlamayız

    Başkanı , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz'daki duruşunun çok önemli olduğunu söyledi.

    Gümüşdağ "Cumhurbaşkanımız her zaman bizim yanımızda oldu, biz de her zaman onun yanındayız" ifadesini kullandı. Gümüşdağ "Video hakem uygulamasıyla ilgili "Gelecek sezon eğer video hakemlik olmazsa lige başlamamızın bir anlamı yok. Yoksa adaleti sağlayamayız" dedi. Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı da "Video hakem uygulaması olsa şu anda liderdik" diye konuştu.

    MHK BAŞKANI NAMOĞLU: VİDEO HAKEM GELİYOR
    Başakşehir Başkanı 'ın video hakem uygulamasıyla ilgili sözlerine MHK Başkanı 'ndan da destek geldi. Namoğlu ön çalışmalara başladıklarını, FIFA'nın kabulüyle birlikte uygulamanın start alacağını da söyledi. Namoğlu hakemlerin de insan olduğunu ve herkes gibi hata yaptıklarını kaydetti.

    VİDEO HAKEM 4 KONUYA MÜDAHALE EDECEK
    1- Penaltı
    2- Direkt kırmızı kart
    3- Gol
    4- Yanlış oyuncuya çıkan kart

    MHK Başkanı Yusuf Namoğlu video hakem uygulamasının 4 konuda kullanılacağını belirtti. Namoğlu kararın orta hakeme ait olduğunu ancak video hakem eğer "Top çizgiyi geçti" derse o zaman orta hakem de onun kararına uyacağını söyledi.
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:20
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