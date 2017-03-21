Video hakem yoksa lige başlamayız
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz'daki duruşunun çok önemli olduğunu söyledi.
MHK BAŞKANI NAMOĞLU: VİDEO HAKEM GELİYOR
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın video hakem uygulamasıyla ilgili sözlerine MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'ndan da destek geldi. Namoğlu ön çalışmalara başladıklarını, FIFA'nın kabulüyle birlikte uygulamanın start alacağını da söyledi. Namoğlu hakemlerin de insan olduğunu ve herkes gibi hata yaptıklarını kaydetti.
VİDEO HAKEM 4 KONUYA MÜDAHALE EDECEK
1- Penaltı
2- Direkt kırmızı kart
3- Gol
4- Yanlış oyuncuya çıkan kart
MHK Başkanı Yusuf Namoğlu video hakem uygulamasının 4 konuda kullanılacağını belirtti. Namoğlu kararın orta hakeme ait olduğunu ancak video hakem eğer "Top çizgiyi geçti" derse o zaman orta hakem de onun kararına uyacağını söyledi.
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:20
- Orman'dan Özbek'e transfer teklifi
Toplam 10
Yorum
Ahmet Bence başkanın bu egoluğu üç kulup arasında en başarızız kulubün beşiktaş olmasından dolayı.
- Ömer Ali-Bajic liste başında
Toplam 46
Yorum
ömer te. TakımındaTÜRKİYEYE GELMİŞ en iy yabancı i oyuncuyu harcayan .antreman metodu 5e-2 top çalışmasından ibaret bi adam nasıl başarılı olur nasl
- Trabzonspor'da N'Doye kendini buldu
Toplam 7
Yorum
bordom yabancıların bize ayak uydurması zaman alıyor ndoye ile bu durum anlaşılmış oldu, biz istiyoruz ki yattara gibi hemen bizden olsun.
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