 Usta: Genç futbolcular şans bulamıyor – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    Usta: Genç futbolcular şans bulamıyor

    Usta: Genç futbolcular şans bulamıyor
    Başkanı , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genç Türk futbolcuların yeterince şans bulamaması üzerine yaptığı tespiti çok değerli bulduğunu söyledi. Usta "Trabzonspor, İstanbul takımlarına benzer bir yolculuk yapmamalı. Ancak yerli oyuncuda kalite sorunumuz var. Altyapılarımızın bilimsel ve uluslararası kalitede dizayn edilmesi gerek" ifadelerini kullandı.
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:24
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