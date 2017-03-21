''Tuzağa düşmeyelim''

Barcelona'daki gururumuz Arda Turan, EURO 2024'ü almaları gerektiğini söyledi.

Milli yıldız "EURO 2024'ü oyuna gelmeden, tuzağa düşmeden almalıyız. Çünkü önümüzü kesmek istiyorlar. Almanya bu organizasyonları daha önce çok düzenledi. Artık sıra bizde" dedi.



TERİM: SAYIN ERDOĞAN'IN KATILMASI ANLAMLI

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Futbol Zirvesi'nin her geçen yıl büyüdüğünü söyledi. Deneyimli çalıştırıcı "Bu sene daha da güzel geçiyor. Ben de moderatörlük yapacaktım ancak kamp nedeniyle olmayacak. Cumhurbaşkanımızın katılmasıyla zirve daha da anlam kazandı" ifadelerini kullandı.



beIN SPORTS CEO'SU: ÜLKEYE GÜVENDİK

EIN Sports CEO'su Yousef Al- Obaidly, Türkiye'ye yaptıkları yatırımın altında ülkeye duydukları güvenin olduğunu söyledi. Obaidly "beIN'in Digitürk'e yatırımı Türkiye'ye olan inancımızın göstergesidir. Süper Lig'in geleceğinin çok parlak olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.



MARCEL DESAİLLY: BÜYÜK TUTKU VAR

Fransa futbolunun unutulmaz ismi Marcel Desailly de zirvede görüşlerini aktardı. Efsane futbolcu "Türk futbolu büyük liglerle rekabet edebilecek güçte. Türk futbolunda çok büyük tutku var. Topla oynayan herkes çok yetenekli. Ancak fiziksel açıdan büyük eksiklikler var" diye konuştu.



ANDREA TRAVERSO: GELİRİ, MAAŞA HARCIYORSUNUZ

Kulüplerimizin sık sık karşı karşıya kaldığı Finansal Fair-Play konusundaki gerçekler de ortaya çıktı. UEFA Finansal Fair-Play Direktörü Andrea Traverso "Süper Lig'in zarar etmesinin sebebi kazandığınız gelirin çoğunu yüksek maaşlara ve şişirilmiş bonservislere harcamanız. Sizde zarar sürekli büyürken, diğer 700 kulüpte ciddi bir azalış var. Başarılı olduğunuz konu stat yatırımında Avrupa kıtası lideri olmanız" diye konuştu.



İLKER AYCI : TESİSLEŞMEDE ATILIM YAPTIK

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı önemli açıklamalarda bulundu: "Tesisleşme konusunda Türkiye çok büyük mesafeler katetti. Kulüpler Birliği ve TFF de kurumsallaşma adına yol alıyor, marka değeri yükseliyor"



ROLF KÖNİGS : 0-12 ÜYELERİMİZİN SAYISI TAM 15 BİN

M'Gladbach Başkanı Rolf Königs'in rakamlarla desteklediği konuşması dikkat çekti: "Eski stadımızda 27 bin ortalamaya oynuyorduk. Yakınlarım büyük stat yapma dedi. 54 bin kapasiteli stat yaptım şimdi 52 bin ortalamaya oynuyoruz. Geçen yıl 161 milyon euro gelir elde ettik. Net karımız 34 milyon euro. Şehir nüfusumuz 250 bin. 81 bin üyemiz var. Bunların 15 bini 0-12 yaş grubundan"



LA LİGA DİREKTÖRÜ: BİZE RAPOR VERİRLER

Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid gibi Avrupa devlerinin yer aldığı La Liga'nın yapısını anlatan lig direktörü Javier Gomez şunları söyledi: Biz her yıl 30 Nisan'da kulüplerden harcamaları ile ilgili rapor alırız. Bunu ilk olarak UEFA başlattı. Biz de kendi kültürel yapımıza uygun şekilde çözmek için sistemimizi belirledik. Öngörü sistemi ile finansal problemler aşılabilir.