Portekiz'de yılın futbolcusu Cristiano Ronaldo
Portekiz Futbol Federasyonunun (FPF) "Quinas de Ouro" olarak adlandırılan ulusal futbol ödülleri, Estoril'de düzenlenen törende sahiplerini buldu.
Bu arada Bayern Münih forması giyen 19 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Renato Sanches de törende, "Gelecek vadeden futbolcu" ödülünü alarak dikkati çekti.
FPF ayrıca "En iyi erkek futbol takımı" ve "Prestij" ödüllerini 2016 Avrupa Şampiyonası'nı kazanan Portekiz Milli Takımı'na, "En iyi teknik direktör" ödülünü de milli takımı çalıştıran Fernando Santos'a verdi.
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 17:13
- Trabzonspor istatistikleri tersine çevirdi
Toplam 3
Yorum
farkına vardın mı bi alttaki yorum da da ben öyle yazdım. 2011 de aykut 2014 de ersunmu fb yi şampiyon yaptı bak şimdi acınacak haldeler
- Chedjou'dan ayrılık sinyali
Toplam 7
Yorum
FENERLİ GFB SEN KESİNLİKLE FENERBAHÇELİ DEĞİLSİN HANGİ TAKIMSIN BİLMİYORUM AMA YORUMLARINLA BUNU ÇOK BELLİ EDİYORSUN ERKEK GİBİ RENGİNİ BELLİ ET
- Onlardan kurtulsun!
Toplam 14
Yorum
metinn futbolcular maasi ne yapackmis aldikalri yatarak garanti yillik ucretleri yeterde artar bile maas alimlairini fest edecktiniz ne oldu
Portekiz'de yılın futbolcusu Cristiano Ronaldo haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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