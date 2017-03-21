Neuer milli takım kadrosundan çıkartıldı

Almanya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, milli takımın hazırlık maçında çarşamba günü Dortmund'da İngiltere ve Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında pazar günü Bakü'de Azerbaycan'a karşı oynayacağı karşılaşmalarda milli kaleci Neuer'in bacağındaki problemden dolayı forma giyemeyeceği ifade edildi.

Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Joachim Löw, Neuer'in yerine Paris Saint-Germain ekibinin kalecisi Kevin Trapp'ı kadroya dahil etti.