 Neuer milli takım kadrosundan çıkartıldı – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    Neuer milli takım kadrosundan çıkartıldı

    Neuer milli takım kadrosundan çıkartıldı

    Almanya Milli Futbol Takımı kalecisi 'in, bacağındaki sakatlıktan dolayı İngiltere ve Azerbaycan'a karşı oynanacak karşılaşmalarda yer alamayacağı bildirildi.

    Almanya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, milli takımın hazırlık maçında çarşamba günü Dortmund'da İngiltere ve Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında pazar günü Bakü'de Azerbaycan'a karşı oynayacağı karşılaşmalarda milli kaleci Neuer'in bacağındaki problemden dolayı forma giyemeyeceği ifade edildi.

    'nın teknik direktörü , Neuer'in yerine Paris Saint-Germain ekibinin kalecisi 'ı kadroya dahil etti.

    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:54
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