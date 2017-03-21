Neuer milli takım kadrosundan çıkartıldı
Almanya Milli Futbol Takımı kalecisi Manuel Neuer'in, bacağındaki sakatlıktan dolayı İngiltere ve Azerbaycan'a karşı oynanacak karşılaşmalarda yer alamayacağı bildirildi.
Almanya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, milli takımın hazırlık maçında çarşamba günü Dortmund'da İngiltere ve Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında pazar günü Bakü'de Azerbaycan'a karşı oynayacağı karşılaşmalarda milli kaleci Neuer'in bacağındaki problemden dolayı forma giyemeyeceği ifade edildi.
Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Joachim Löw, Neuer'in yerine Paris Saint-Germain ekibinin kalecisi Kevin Trapp'ı kadroya dahil etti.
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 01:54
- Orman'dan Özbek'e transfer teklifi
Toplam 10
Yorum
Ahmet Bence başkanın bu egoluğu üç kulup arasında en başarızız kulubün beşiktaş olmasından dolayı.
- Ömer Ali-Bajic liste başında
Toplam 46
Yorum
ömer te. TakımındaTÜRKİYEYE GELMİŞ en iy yabancı i oyuncuyu harcayan .antreman metodu 5e-2 top çalışmasından ibaret bi adam nasıl başarılı olur nasl
- Trabzonspor'da N'Doye kendini buldu
Toplam 7
Yorum
bordom yabancıların bize ayak uydurması zaman alıyor ndoye ile bu durum anlaşılmış oldu, biz istiyoruz ki yattara gibi hemen bizden olsun.
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