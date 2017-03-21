 Jübile zamanları geldi – Fotomaç – 21 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Mart 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Jübile zamanları geldi

    Jübile zamanları geldi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Futbol Zirvesi'nde referandum mesajı da verdi. “Aslında bunların siyasette jübile zamanı çoktan gelmiş ama hâlâ direniyorlar. Daha önce 7 defa yenilmişlerdi. İnşallah 16 Nisan’da 8. defa yenilecekler. İnşallah bu defa mesajı alırlar”

    , 2. Futbol Zirvesi'nde 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumu konusunda da mesajlar verdi. Erdoğan, muhalefetin her seçim döneminde oy almak için kollarına girdikleri gençlere, seçilme hakkı verilmesine dahi tahammülü olmadığını söyledi. Şimd i gençlerin 18 yaşında parlamentoya girmesinin önünü açtıklarını ifade eden Tayyip Erdoğan, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 yaşındaki gençlerin parlamentoya girebilmesinin genç, dinamik, ilim, irfan sahibi bir gençliğin parlamentoda yer alacağı anlamına geldiğini dile getirdi.

    MİLLETTEN KORKUYOR
    Erdoğan , "Milletten korkan, gençlerden çekinen bir anlayışla Türkiye'nin geleceği inşa edilebilir mi? Aslında bunların siyasette jübile zamanı çoktan gelmiş ama hâlâ direniyorlar. Onun için de çıktıkları tüm maçlarda yeniliyorlar. Daha önce 7 defa yenilmişlerdi. İnşallah 16 Nisan'da 8. defa yenilecekler. İnşallah bu defa mesajı alırlar" dedi.
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Jübile zamanları geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.