Jübile zamanları geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Futbol Zirvesi'nde referandum mesajı da verdi. “Aslında bunların siyasette jübile zamanı çoktan gelmiş ama hâlâ direniyorlar. Daha önce 7 defa yenilmişlerdi. İnşallah 16 Nisan’da 8. defa yenilecekler. İnşallah bu defa mesajı alırlar”
MİLLETTEN KORKUYOR
Erdoğan , "Milletten korkan, gençlerden çekinen bir anlayışla Türkiye'nin geleceği inşa edilebilir mi? Aslında bunların siyasette jübile zamanı çoktan gelmiş ama hâlâ direniyorlar. Onun için de çıktıkları tüm maçlarda yeniliyorlar. Daha önce 7 defa yenilmişlerdi. İnşallah 16 Nisan'da 8. defa yenilecekler. İnşallah bu defa mesajı alırlar" dedi.
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 01:51
- Orman'dan Özbek'e transfer teklifi
Toplam 10
Yorum
Ahmet Bence başkanın bu egoluğu üç kulup arasında en başarızız kulubün beşiktaş olmasından dolayı.
- Ömer Ali-Bajic liste başında
Toplam 46
Yorum
ömer te. TakımındaTÜRKİYEYE GELMİŞ en iy yabancı i oyuncuyu harcayan .antreman metodu 5e-2 top çalışmasından ibaret bi adam nasıl başarılı olur nasl
- Trabzonspor'da N'Doye kendini buldu
Toplam 7
Yorum
bordom yabancıların bize ayak uydurması zaman alıyor ndoye ile bu durum anlaşılmış oldu, biz istiyoruz ki yattara gibi hemen bizden olsun.
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