İkiyüzlü olmayın
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, EURO 2024’ü düzenlemek için en kuvvetli aday olduğumuzu belirtti. Kılıç “EURO 2016, Fransa’da polis gölgesinde yapıldı. Bize karşı kimse algı oluşturmasın” dedi.
'FİNALİ GÜVELER BASTI'
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Fransa'nın düzenlediği EURO 2016'da final maçında sahayı güveler bastı. Kupa, OHAL altında yapıldı. Sokaklarda caddelerde makineli tüfeklerle nöbet tutan askerler, polisler vardı. Kimse 'Turnuvayı Fransa'dan alalım' demedi. EURO 2016'ya giden yolda Fransa Cumhurbaşkanı'nın içinde olduğu statta Fransa-Almanya maçı oynanırken canlı bomba kendini patlattı. Bu yüzden kimse Türkiye'ye karşı ikiyüzlü ve çifte standartlı olmasın" diye konuştu.
14 YILDA 1924 TESİS
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan 2002'ye kadar 1575 spor tesisi yapıldığını belirtti. Bakan Kılıç "Biz geldikten sonra 14 yılda 1924 tesis yaptık. Zımpara gibi sahalardan dünyanın gıpta ettiği statlara kavuştuk. Bunların hepsi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora desteği sayesinde gerçekleşti" dedi.
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:08
- Orman'dan Özbek'e transfer teklifi
Toplam 10
Yorum
Ahmet Bence başkanın bu egoluğu üç kulup arasında en başarızız kulubün beşiktaş olmasından dolayı.
- Ömer Ali-Bajic liste başında
Toplam 46
Yorum
ömer te. TakımındaTÜRKİYEYE GELMİŞ en iy yabancı i oyuncuyu harcayan .antreman metodu 5e-2 top çalışmasından ibaret bi adam nasıl başarılı olur nasl
- Trabzonspor'da N'Doye kendini buldu
Toplam 7
Yorum
bordom yabancıların bize ayak uydurması zaman alıyor ndoye ile bu durum anlaşılmış oldu, biz istiyoruz ki yattara gibi hemen bizden olsun.
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