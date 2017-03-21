 İkiyüzlü olmayın – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    İkiyüzlü olmayın

    İkiyüzlü olmayın

    Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, EURO 2024’ü düzenlemek için en kuvvetli aday olduğumuzu belirtti. Kılıç “EURO 2016, Fransa’da polis gölgesinde yapıldı. Bize karşı kimse algı oluşturmasın” dedi.

    Kulüpler Birliği'nin organize ettiği 2. Futbol Zirvesi'nde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç önemli başlıklara değindi. Bakan Kılıç, "Sayın Cumhurbaşkanım, siyasete başladığınız günden itibaren sporcuya ve futbola verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ederim. Sizin başlattığınız tesisleşme hamleleriyle şu anda 30 stadın inşası bitmiş olacak. Konaklama, ulaşım, misafirperverlik ve sizlerin çizdiği vizyonla EURO 2024'ü organize etmek için en kuvvetli adayız" ifadelerini kullandı.

    'FİNALİ GÜVELER BASTI'
    Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Fransa'nın düzenlediği EURO 2016'da final maçında sahayı güveler bastı. Kupa, OHAL altında yapıldı. Sokaklarda caddelerde makineli tüfeklerle nöbet tutan askerler, polisler vardı. Kimse 'Turnuvayı Fransa'dan alalım' demedi. EURO 2016'ya giden yolda Fransa Cumhurbaşkanı'nın içinde olduğu statta Fransa-Almanya maçı oynanırken canlı bomba kendini patlattı. Bu yüzden kimse Türkiye'ye karşı ikiyüzlü ve çifte standartlı olmasın" diye konuştu.

    14 YILDA 1924 TESİS
    , Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan 2002'ye kadar 1575 spor tesisi yapıldığını belirtti. Bakan Kılıç "Biz geldikten sonra 14 yılda 1924 tesis yaptık. Zımpara gibi sahalardan dünyanın gıpta ettiği statlara kavuştuk. Bunların hepsi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora desteği sayesinde gerçekleşti" dedi.
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:08
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