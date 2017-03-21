Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan stat müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



"19 MAYIS STADI'NI YIKIYORUZ, 35-40 BİN KAPASİTELİ STAD YAPACAĞIZ"

"19 Mayıs Stadı'nı yıkıyoruz onun yerine 35-40 bin kapasiteli bir stat yapacağız. Proje çalışmaları bitti. Ülkemizde futbolu daha ileriye taşımak için insana daha fazla yatırım yapmalıyız.Hakkımız olduğu halde olimpiyatları bize vermediler. Orada dönen dolaplara şahit oldum, biliyorum ama anlatmayacağım"



"BİR ARENA'YA, BİR FENERBAHÇE STADI'NA BAKIYORUM"

"Afrika çöllerinden, Brezilya gecekondularına kadar kenar mahalle çocuklarının kurtuluş umudu olan bir oyundan bahsediyorum. Bu bizim çocukluğumuzun da hikayesidir. Yazın top toprak, kışın çamur içinde oynayanlar için futbol parlak bir geleceğe çıkan yolun adıdır. Şimdi Beşiktaş'ın bir Arena'sını, bir de Şeref Stadı'nı düşünüyorum. Bir Fenerbahçe Stadyumu'na bakıyorum, bir de Dereağzı'ndaki hazırlık yapılan eski yere. Nereden nereye"







"FUTBOL DİRENİŞTİR, MEYDAN OKUMADIR"

"Kulüpler Birliği, yönetimini 2 senedir 18 takımın tamamıyla toplanmayı başardığı için Süper Lig kulüplerini temsil ettiği için kutluyorum. Kulüpler Birliği'nin gayretlerini takip ettim, ediyorum. Futbolumuz dünya ve Avrupa standartlarına biraz daha yaklaştıracağını umuyorum.



Sporun, özellile futbolun kaynaştıran, farklı karakterleri ve hikayeleri bir araya getiren yönlerini biliyoruz. Günümüzde futbol, herhangi bir spor olmanın ötesinde anlamalara sahiptir. Futbolda fedakarlık, centilmenlik, dostluk ve dayanışma vardır. Bu oyunda kazanmak için sahaya çıkan oyuncuların bireysel yeteneklrei yanında, teknik desteğe, hep birlikte sergileyecekleri uyuma ihtiyaç vardır. Futbolcusuna, hakeme, teknik kadroya kadar oluşan birliktelik tribünlere de heyecan verecektir. Bitiş düdüğüne kadar pes etmemeyi gerektiren bir oyunda ümitsizliğe yer yoktur. Hele hele son zamanlarda mağlup olan dünya futbolunun marka takımlarının, rövanşı nasıl çevirdiklerini gördük. Futbol tarihi, hezimetin kıyısından dönüp muhteşem zaferlere şahittir. Futbol bir direniştir, bir meydan okumadır."