Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aslan payı futbola

tarafından'nde gerçekleştirilen'nde futbol ailesine hitap etti. Erdoğan, 14 yılda Türkiye'yi 3 kat büyüttüklerini,Gençlik döneminde İstanbul'da eli yüzü düzgün sahanın, bir elin parmaklarını geçemeyecek kadar az olduğunu dile getirenşöyle konuştu: "Cumhuriyet tarihinde 2002'ye kadar yapılan toplam spor tesisi sayısıiken, buna 14 yıldayeni tesis ilave ettik.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvede uzun süredir bir araya gelmeyen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile G.Saray Başkanı Dursun Özbek'i tokalaştırıpkapısını araladı. 2'ne kulüp başkanlarının sahneye çıktığı an damga vurdu. Cumhurbaşkanı, sahneye davet edilen başkanlardan önceile'ı yan yana getirip tokalaştırdı. Bu esnada Cumhurbaşkanı "Fikret Bey nerede" deyince Beşiktaş Başkanıda geldi. En çok merak edilenseile'nın yan yana gelip gelmeyecekleriydi. Beklenti gerçekleşmedi ve ikilinin arasındayer aldı."Onlara stadyum demek için bin bir şahit lazım. Çoğu da yıkık dökük haldeydi. Biz ülkemizin pek çok şehrineÖzellikleşehrimize yapmakta olduğumuzher biri spor ve sanat şaheseridir. Hamdolsun bunlardanadedi tamamlandı, hizmete girdi. İnşası sürentaneye ilave olaraktane de ihale aşamasında olan stadyumumuz var. Bustadyumumuzun t."Olimpiyat oyunlarını'ninçoktanhak ettiğini de kaydedenbu konuda daşunları söyledi: "Ülkemizehenüz olimpiyatlarıgetirememişolabiliriz ama buradadönenda biliyorsunuz.Bizzat yaşadım,maalesef çokciddi dolaplar dönüyor.Fakatolimpiyatlar için sporcuhazırlama ve altyapıkonusunda ciddimesafe kaydettik.'ten beri ev sahipliğiyaptığımızuluslararası spor organizasyonuile bu alandaaslında biz rüştümüzüispat ettik."Genelleme yapıyorum, sadece 12 tane olan atletizm pistlerinin sayısını'ye çıkardık. Halı saha sayısını'den aldık,'e çıkardık. Ülkemizdeyarı olimpik veya olimpik havuz varken 14 yıldaadet yeni havuz ilave ettik. Aynı şekilde spor salonu sayısını 372'den'e çıkardık." 2002'ye kadar yapılan 277 adet stadyumun büyük çoğunluğuna günümüzde bu sıfatın verilemeyeceğini dile getiren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirveye konuk olan dünyaca ünlü futbolcularla görüşen Erdoğan, Fransız futbol efsanesi Marcel Desailly'nin koruduğu kaleye penaltı attı. Erdoğan'ın penaltı vuruşu ağlarla buluştu. Cumhurbaşkanı'nın penaltı atışını Arda Turan, Emre Belözoğlu, Christian Vieri, Fatih Terim gibi isimler de izledi ve alkışladı.Çocuklukdönemlerinden itibaren futbola gönül veren biri olarak, bunun insana neler kazandırabildiğini çok iyi bildiğini ifade eden, "Spor gibi siyasetin de özü rekabettir, yarıştır. Bu yarışın ilk aşamasıgalip çıkmak, ikinci aşaması sorumluluk üstlendikten sonra millete hizmet götürmektir.oynayan, taktiği ve stratejisi olmayan bir takımın kupayı kaldırma ihtimali nasıl yoksa, milletine söyleyecek sözü olmayan siyasetçilerin de başarı şansı yoktur. Futbol gibi siyaset de, aşk, adanmışlık olmayınca sürdürülecek bir iş değildir. Futbolun da bir inadı vardır. Hocam banaderdi. Top yenir mi? İşte orada hırsı," dedi.Futbolu, 'görsel bir ziyafet' şeklindetanımlayaneski yıldızlarınyeteneklerinin yanısıra dürüst ve efendiolduklarını hatırlattı:"Kaleci'in ifadesiyle'Gözlerin bile yakalamasımümkün olmayanbir hız ve dehşetleşut atan''ı,işte böyle hatırlıyoruz.'Futbolun ordinaryusu''iişte böyle hatırlıyoruz.Kendi takım arkadaşlarıylabirlikte neredeysetüm futbolcularaağabeylik yapan, tekbaşına bir takım denilebilecek'yıböyle hatırlıyoruz.Hiçbir maddi kazançummadan yıllarca topkoşturmuş, futbola,bağrından çıktığı şehretutkuyla bağlandığıtakımının renklerineömrünü vakfetmiş'i işte buşekilde hatırlıyoruz."