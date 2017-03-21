Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aslan payı futbola
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvede uzun süredir bir araya gelmeyen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile G.Saray Başkanı Dursun Özbek’i tokalaştırıp ‘barışın’ kapısını araladı.
ERDOĞAN İSTEDİ YILDIRIM & ÖZBEK TOKALAŞTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvede uzun süredir bir araya gelmeyen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile G.Saray Başkanı Dursun Özbek'i tokalaştırıp 'barışın' kapısını araladı. 2. Futbol Zirvesi'ne kulüp başkanlarının sahneye çıktığı an damga vurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sahneye davet edilen başkanlardan önce Dursun Özbek ile Aziz Yıldırım'ı yan yana getirip tokalaştırdı. Bu esnada Cumhurbaşkanı "Fikret Bey nerede" deyince Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da geldi. En çok merak edilense Aziz Yıldırım ile Muharrem Usta'nın yan yana gelip gelmeyecekleriydi. Beklenti gerçekleşmedi ve ikilinin arasında Göksel Gümüşdağ yer aldı.
STAT DEMEYE ŞAHİT LAZIMDI
"Onlara stadyum demek için bin bir şahit lazım. Çoğu da yıkık dökük haldeydi. Biz ülkemizin pek çok şehrine dünyada parmakla gösterilen yeni stadyumlar kazandırdık, kazandırıyoruz. Özellikle 27 şehrimize yapmakta olduğumuz 30 stadyumun her biri spor ve sanat şaheseridir. Hamdolsun bunlardan 9 adedi tamamlandı, hizmete girdi. İnşası süren 15 taneye ilave olarak 6 tane de ihale aşamasında olan stadyumumuz var. Bu 30 stadyumumuzun toplam seyirci kapasitesi 720 bin."
OLİMPİYATLAR İÇİN DOLAPLAR DÖNÜYOR!
Olimpiyat oyunlarını Türkiye'nin çoktan hak ettiğini de kaydeden Recep Tayyip Erdoğan, bu konuda da şunları söyledi: "Ülkemize henüz olimpiyatları getirememiş olabiliriz ama burada dönen dolapları da biliyorsunuz. Bizzat yaşadım, maalesef çok ciddi dolaplar dönüyor. Hakkımız olduğu halde bize olimpiyatları vermediler. Fakat olimpiyatlar için sporcu hazırlama ve altyapı konusunda ciddi mesafe kaydettik. 2003'ten beri ev sahipliği yaptığımız 659 uluslararası spor organizasyonu ile bu alanda aslında biz rüştümüzü ispat ettik."
78 OLİMPİK HAVUZ YAPILDI
Genelleme yapıyorum, sadece 12 tane olan atletizm pistlerinin sayısını 52'ye çıkardık. Halı saha sayısını 578'den aldık, 3 bin 238'e çıkardık. Ülkemizde 48 yarı olimpik veya olimpik havuz varken 14 yılda 78 adet yeni havuz ilave ettik. Aynı şekilde spor salonu sayısını 372'den 825'e çıkardık." 2002'ye kadar yapılan 277 adet stadyumun büyük çoğunluğuna günümüzde bu sıfatın verilemeyeceğini dile getiren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:
DESAİLLY'YE PENALTIDAN GOL ATTI
Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirveye konuk olan dünyaca ünlü futbolcularla görüşen Erdoğan, Fransız futbol efsanesi Marcel Desailly'nin koruduğu kaleye penaltı attı. Erdoğan'ın penaltı vuruşu ağlarla buluştu. Cumhurbaşkanı'nın penaltı atışını Arda Turan, Emre Belözoğlu, Christian Vieri, Fatih Terim gibi isimler de izledi ve alkışladı.
O TOPU YİYECEKSİN
Çocukluk dönemlerinden itibaren futbola gönül veren biri olarak, bunun insana neler kazandırabildiğini çok iyi bildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Spor gibi siyasetin de özü rekabettir, yarıştır. Bu yarışın ilk aşaması sandıktan galip çıkmak, ikinci aşaması sorumluluk üstlendikten sonra millete hizmet götürmektir. Plansızca oynayan, taktiği ve stratejisi olmayan bir takımın kupayı kaldırma ihtimali nasıl yoksa, milletine söyleyecek sözü olmayan siyasetçilerin de başarı şansı yoktur. Futbol gibi siyaset de tutku, aşk, adanmışlık olmayınca sürdürülecek bir iş değildir. Futbolun da bir inadı vardır. Hocam bana 'Oğlum topu yiyeceksin' derdi. Top yenir mi? İşte orada hırsı, inadı anlatıyor" dedi.
HEM YETENEKLİ HEM EFENDİYDİLER
Futbolu, 'görsel bir ziyafet' şeklinde tanımlayan Erdoğan, eski yıldızların yeteneklerinin yanı sıra dürüst ve efendi olduklarını hatırlattı: "Kaleci Lastik Ömer'in ifadesiyle 'Gözlerin bile yakalaması mümkün olmayan bir hız ve dehşetle şut atan' Metin Oktay'ı, işte böyle hatırlıyoruz. 'Futbolun ordinaryusu' Lefter'i işte böyle hatırlıyoruz. Kendi takım arkadaşlarıyla birlikte neredeyse tüm futbolculara ağabeylik yapan, tek başına bir takım denilebilecek Baba Hakkı'yı böyle hatırlıyoruz. Hiçbir maddi kazanç ummadan yıllarca top koşturmuş, futbola, bağrından çıktığı şehre tutkuyla bağlandığı takımının renklerine ömrünü vakfetmiş Dozer Cemil'i işte bu şekilde hatırlıyoruz."
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:13
- Orman'dan Özbek'e transfer teklifi
Toplam 10
Yorum
Ahmet Bence başkanın bu egoluğu üç kulup arasında en başarızız kulubün beşiktaş olmasından dolayı.
- Ömer Ali-Bajic liste başında
Toplam 46
Yorum
ömer te. TakımındaTÜRKİYEYE GELMİŞ en iy yabancı i oyuncuyu harcayan .antreman metodu 5e-2 top çalışmasından ibaret bi adam nasıl başarılı olur nasl
- Trabzonspor'da N'Doye kendini buldu
Toplam 7
Yorum
bordom yabancıların bize ayak uydurması zaman alıyor ndoye ile bu durum anlaşılmış oldu, biz istiyoruz ki yattara gibi hemen bizden olsun.
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