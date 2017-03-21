Cech, ülkesinde yılın futbolcusu seçildi

Londra kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki file bekçisinin oyuncular, antrenörler ve gazetecilerin oylarıyla belirlenen yılın futbolcusu ödülüne layık görüldüğü bildirildi.

124 kez formasını giydiği Çekya Milli Takımı'nı 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından bırakan deneyimli oyuncu, 9. kez bu unvanı elde etti.