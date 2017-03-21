Cech, ülkesinde yılın futbolcusu seçildi
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'in kalecisi Petr Cech, ülkesi Çekya'da 2016'nın en iyi futbolcusu unvanının sahibi oldu.
Londra kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki file bekçisinin oyuncular, antrenörler ve gazetecilerin oylarıyla belirlenen yılın futbolcusu ödülüne layık görüldüğü bildirildi.
124 kez formasını giydiği Çekya Milli Takımı'nı 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından bırakan deneyimli oyuncu, 9. kez bu unvanı elde etti.
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 15:07
- Trabzonspor istatistikleri tersine çevirdi
Toplam 3
Yorum
farkına vardın mı bi alttaki yorum da da ben öyle yazdım. 2011 de aykut 2014 de ersunmu fb yi şampiyon yaptı bak şimdi acınacak haldeler
- Chedjou'dan ayrılık sinyali
Toplam 7
Yorum
FENERLİ GFB SEN KESİNLİKLE FENERBAHÇELİ DEĞİLSİN HANGİ TAKIMSIN BİLMİYORUM AMA YORUMLARINLA BUNU ÇOK BELLİ EDİYORSUN ERKEK GİBİ RENGİNİ BELLİ ET
- Onlardan kurtulsun!
Toplam 14
Yorum
metinn futbolcular maasi ne yapackmis aldikalri yatarak garanti yillik ucretleri yeterde artar bile maas alimlairini fest edecktiniz ne oldu
Cech, ülkesinde yılın futbolcusu seçildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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