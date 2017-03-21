 Cech, ülkesinde yılın futbolcusu seçildi – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    Cech, ülkesinde yılın futbolcusu seçildi

    Cech, ülkesinde yılın futbolcusu seçildi

    İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'in kalecisi Petr Cech, ülkesi Çekya'da 2016'nın en iyi futbolcusu unvanının sahibi oldu.

    Londra kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki file bekçisinin oyuncular, antrenörler ve gazetecilerin oylarıyla belirlenen yılın futbolcusu ödülüne layık görüldüğü bildirildi.

    124 kez formasını giydiği Çekya Milli Takımı'nı 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından bırakan deneyimli oyuncu, 9. kez bu unvanı elde etti.

    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:07
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