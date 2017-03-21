"2016 rüya gibi bir yıl oldu"

Sadece Portekizli futbolcuları kapsayan ve 2016 yılı için geçerli olan "En iyi futbolcu" ödülünü, diğer adaylar Pepe (Real Madrid) ve Rui Patricio'yu (Sporting Lizbon) geride bırakarak kazanan Ronaldo, "2016 benim için gerek bireysel gerekse takım olarak rüya gibi bir yıl oldu. Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandım ama sezonun en önemli başarılarından biri Avrupa şampiyonluğu oldu. Benim için çok özeldi çünkü Avrupa'da kazanmadığım tek kupaydı. Çok mutluyum. Real Madrid ve milli takımdaki arkadaşlarıma, tüm Portekizlilere çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Bu arada Bayern Münih forması giyen 19 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Renato Sanches de törende, "Gelecek vadeden futbolcu" ödülünü alarak dikkati çekti.

FPF ayrıca "En iyi erkek futbol takımı" ve "Prestij" ödüllerini 2016 Avrupa Şampiyonası'nı kazanan Portekiz Milli Takımı'na, "En iyi teknik direktör" ödülünü de milli takımı çalıştıran Fernando Santos'a verdi.