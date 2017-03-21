"2016 rüya gibi bir yıl oldu"
Portekiz Futbol Federasyonunun (FPF) "Quinas de Ouro" olarak adlandırılan ulusal futbol ödülleri, Estoril'de düzenlenen törende sahiplerini buldu.
Bu arada Bayern Münih forması giyen 19 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Renato Sanches de törende, "Gelecek vadeden futbolcu" ödülünü alarak dikkati çekti.
FPF ayrıca "En iyi erkek futbol takımı" ve "Prestij" ödüllerini 2016 Avrupa Şampiyonası'nı kazanan Portekiz Milli Takımı'na, "En iyi teknik direktör" ödülünü de milli takımı çalıştıran Fernando Santos'a verdi.
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 18:13
- Kalkavan’dan çifte standart
Toplam 52
Yorum
Mahmut okuroğlu Artık Beşiktaş'ı durdurmak için her yolu deniyorlar bütün karektersizleri Allah'a havale ediyorum inşallah mutlu olamazlar
- Galatasaray'da derin zirve!
Toplam 51
Yorum
omer bu inan kıraç gs verdigi zarara baksın bir kuruş faydası yokken nedir bu adamdan gs çektigi 80 yaşına gelmiş eminim evinde bide sözü geçmez
- Video hakem yoksa lige başlamayız
Toplam 13
Yorum
fa Alanya'ya Mustafa Pektemek'in elle düzeltip attığı golü hala TV'lerde tekrar seyredemedik Sayın başkan.
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