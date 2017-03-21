17 Nisan sabahına ‘Evet' ile uyanalım
Yıldırım Demirören, Türk futbolunda en büyük şanslarının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyledi ve ekledi: "Dünyada söz sahibi bir ülkeyiz. Sayın Cumhurbaşkanım, daha güçlü bir Türkiye için 17 Nisan sabahı 'Evet' diyen bir Türkiye'de uyanmalıyız"
'DEVLETTEN GÜÇ ALIYORUZ'
Demirören, Türkiye'nin dünyada söz sahibi bir ülke olduğunu kaydetti. Demirören "Sayın Cumhurbaşkanım daha güçlü bir Türkiye için 17 Nisan sabahı 'Evet' diyen bir Türkiye'ye uyanmak için saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. TFF Başkanı, "Sayın Cumhurbaşkanım, gücümüzü sizden ve devletten alarak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın organizasyonuna talip olduk. Bunu da alacak güçteyiz" ifadelerini de kullandı.
SEYİRCİ YÜZDE 10 DÜŞTÜ AMA YÜZDE 50 ARTACAK
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye'de statların dolmaması konusuna da değindi. Demirören "İstemediğimiz taraftarlar tribüne gelmiyor. Seyirci yüzde 10 düştü ama artık daha kaliteli taraftarlar maça geliyor. Yüzde 10 düştü ama böyle böyle yüzde 50 artacak. Profil hızla değişiyor" diye konuştu.
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:15
- Orman'dan Özbek'e transfer teklifi
Toplam 10
Yorum
Ahmet Bence başkanın bu egoluğu üç kulup arasında en başarızız kulubün beşiktaş olmasından dolayı.
- Ömer Ali-Bajic liste başında
Toplam 46
Yorum
ömer te. TakımındaTÜRKİYEYE GELMİŞ en iy yabancı i oyuncuyu harcayan .antreman metodu 5e-2 top çalışmasından ibaret bi adam nasıl başarılı olur nasl
- Trabzonspor'da N'Doye kendini buldu
Toplam 7
Yorum
bordom yabancıların bize ayak uydurması zaman alıyor ndoye ile bu durum anlaşılmış oldu, biz istiyoruz ki yattara gibi hemen bizden olsun.
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