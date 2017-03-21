 17 Nisan sabahına ‘Evet' ile uyanalım – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    17 Nisan sabahına ‘Evet' ile uyanalım

    17 Nisan sabahına ‘Evet' ile uyanalım

    , Türk futbolunda en büyük şanslarının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyledi ve ekledi: "Dünyada söz sahibi bir ülkeyiz. Sayın Cumhurbaşkanım, daha güçlü bir Türkiye için 17 Nisan sabahı 'Evet' diyen bir Türkiye'de uyanmalıyız"

    Haliç Kongre Merkezi'ndeki büyük buluşmada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören de bir konuşma gerçekleştirdi. Demirören sözlerine Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde geliştiğini belirterek başladı. TFF Başkanı "Son 15 yılda sizin önderliğinizde meyveleri toplamaya başladık. Futbolumuz da yükselmeye başladı. Artık UEFA'da da belirleyiciyiz. Bizim önerdiğimiz kişi (Aleksander Ceferin) UEFA Başkanı oldu. Nisan'daki seçimde de bir Türk arkadaşımız UEFA yönetiminde yer alacak" dedi.

    'DEVLETTEN GÜÇ ALIYORUZ'
    Demirören, Türkiye'nin dünyada söz sahibi bir ülke olduğunu kaydetti. Demirören "Sayın Cumhurbaşkanım daha güçlü bir Türkiye için 17 Nisan sabahı 'Evet' diyen bir Türkiye'ye uyanmak için saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. TFF Başkanı, "Sayın Cumhurbaşkanım, gücümüzü sizden ve devletten alarak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın organizasyonuna talip olduk. Bunu da alacak güçteyiz" ifadelerini de kullandı.

    SEYİRCİ YÜZDE 10 DÜŞTÜ AMA YÜZDE 50 ARTACAK
    TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye'de statların dolmaması konusuna da değindi. Demirören "İstemediğimiz taraftarlar tribüne gelmiyor. Seyirci yüzde 10 düştü ama artık daha kaliteli taraftarlar maça geliyor. Yüzde 10 düştü ama böyle böyle yüzde 50 artacak. Profil hızla değişiyor" diye konuştu.

    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:15
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