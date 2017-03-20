Terim, 2. Futbol Zirvesi'nde konuştu

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, bu yıl ikincisi düzenlenen Futbol Zirvesi’nin herkesin aklındaki sorulara cevap bulacağı bir platform olduğunu belirterek, “Burada kim ne bilmek istiyorsa kimin aklında ne varsa öğrenebilir. Gayet herkes için faydalı olabilecek bir zirve bu” dedi.

Kulüpler Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ortaklığında bu yıl ikincisi düzenlenen Futbol Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Birçok ulusal ve uluslararası katılımcının yer alacağı zirvede futbol üzerine oturumlar yapılarak gündem de olan sorular bu oturumlarda cevabını bulacak..



"Herkes için faydalı bir zirve olacak"

Bu sene ikincisi yapılan zirveye sürpriz olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığını söyleyen Fatih Terim, "Onun gelmesiyle buraya katılım da bir hayli artmış durumda. Yerli ve yabancı birçok misafirimizi ağırlıyoruz burada. Kulüpler Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu'na da çok teşekkür ediyorum. Burada kim ne bilmek istiyorsa, kimin aklında ne varsa öğrenebilir. Gayet herkes için faydalı olabilecek bir zirve bu. Çeşitli futbol adamlarımız olacak ve futbol adına kendi bildiklerini aktaracak. Bundan sonra da zirvemiz geleneksel hale gelip devam edecek. Bu sene uluslar arası alandan gelmiş birçok arkadaşımız var. Ben de onlara moderatörlük yapacaktım ama kampa gideceğim. Tekrar bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.