Terim, 2. Futbol Zirvesi'nde konuştu
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, bu yıl ikincisi düzenlenen Futbol Zirvesi’nin herkesin aklındaki sorulara cevap bulacağı bir platform olduğunu belirterek, “Burada kim ne bilmek istiyorsa kimin aklında ne varsa öğrenebilir. Gayet herkes için faydalı olabilecek bir zirve bu” dedi.
"Herkes için faydalı bir zirve olacak"
Bu sene ikincisi yapılan zirveye sürpriz olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığını söyleyen Fatih Terim, "Onun gelmesiyle buraya katılım da bir hayli artmış durumda. Yerli ve yabancı birçok misafirimizi ağırlıyoruz burada. Kulüpler Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu'na da çok teşekkür ediyorum. Burada kim ne bilmek istiyorsa, kimin aklında ne varsa öğrenebilir. Gayet herkes için faydalı olabilecek bir zirve bu. Çeşitli futbol adamlarımız olacak ve futbol adına kendi bildiklerini aktaracak. Bundan sonra da zirvemiz geleneksel hale gelip devam edecek. Bu sene uluslar arası alandan gelmiş birçok arkadaşımız var. Ben de onlara moderatörlük yapacaktım ama kampa gideceğim. Tekrar bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:18
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Toplam 19
Yorum
KADIKOYLU... AZIZ BASKAN BUTUN BU ZARARLAR SENIN ESERIN. ZARARI OTE VE KLUBUN YAKASINDAN DUS.
- ''TFF Başkanı da eski Beşiktaş başkanı!''
Toplam 32
Yorum
kaos 19 Ali bey beşiktaş'a olan kinini eto transferinde gösterdin. ama takımın gidişatı iyi olmayınca yine bir beşiktaşlıya rıza hocaya sarıldın .
- Hesap tutmadı
Toplam 25
Yorum
diyarbakır1903 Renklilere anlayın beyler! Her izlediklerinde sinirlerinden kendilerini yiyecek takımları var. Oyun keyfini bizden alıyorlar.Bırakın ötsünle
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