Olympiakos'ta Hamza Hamzaoğlu sesleri

Ülkenin önde gelen gazetesi Gazzetta, Hamza Hamzaoğlu'nun sportif direktör Christian Carembeu'nun belirlediği bir kaç teknik direktör adayından bir tanesi olduğunu manşete taşıdı.

Ajansspor'un haberine göre; Yunan kulübünün yeni antrenörü için belirlediği kriterlerden bir tanesi genç olması ikinci ise kupa kazanmış bir teknik direktör olduğu dile getirildi. Galatasaray'da bir sezondan az bir süre içerisinde üç tane kupa kazanan 47 yaşında olan Hamzaoğlu, Olimpiaskos'un kriterlerin uygun bir teknik direktör olarak ön plana çıktığı vurgulandı.

Kulübün Başkanı Marinakis, Ünal Aysal gibi Türkiye'de iyi ilişkileri olan referans aldığı öğrenildi. Yunan basınına açıklamada bulunan FİFA menajeri Marco Kırdemir, Olimpiakos Sportif Direktör Carembeu ile Hamza Hamzaoğlu konusunu konuştuklarını ve görüşmelerin olumlu ilerlediğini söyledi.

Hamza Hamzaoğlu, Olimpiakos ile anlaşırsa tarihte ilk defa Türk teknik direktör Yunanistan'ın en üst liginde görev alacak.