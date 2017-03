Gümüşdağ'dan video hakem sözleri

2. Futbol Zirvesi’nde açılış konuşmasını yapan Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, video hakem uygulamasına dikkat çekerek, “Minimum müdahale, maksimum fayda sağlayacaktır” dedi.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2. Futbol Zirvesi'nde açılış konuşmasını yapan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, bu yıl 2.'sini düzenledikleri bu zirvenin çok önemli bir organizasyon haline geldiğini belirtti. 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimini hatırlatarak konuşmasına başlayan Gümüşdağ, "16 Temmuz günü, yaptığımız hiçbir şeyin zerre kadar değerinin kalmadığı bir güne uyanabilirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız'ın liderliği olmasaydı bugün bunları konuşamıyor olurduk. Bu yüzden kendisine minnettarız. Bu ülkenin nasıl bir uçurumun kenarından döndüğünü asla unutmayacağız. Ülkemize büyük zararlar vermiş olan FETÖ/PDY karşısındaki tavizsiz duruşunuzun daima yanında olacağız sayın Cumhurbaşkanım" ifadelerini kullandı.



"Video hakem bir an öne hayata geçmeli"

Yapılan yayın ihalesinin Türk futbolunun önünü açtığını ifade eden Gümüşdağ, "Yapılan yatırımlar ve güçlü ekonomimiz bunun en büyük sebebi. Bu konuda da sayın Cumhurbaşkanımız'a ve TFF Başkanımız Sayın Yıldırım Demirören'e teşekkür ediyoruz. Türk futbolunun sadece bugününe değil, geleceğine de yatırım yaptılar. Video hakem konusundaki girişimlerimize ilk günden bu yana destek veren futbol ailesine teşekkür ederiz. Video hakem minimum müdahale maksimum fayda getirecektir. Önümüzdeki yıldan itibaren Almanya Bundesliga'da bu sistem hayata geçecek. Bu sayede futbolun seyir zevki ve hakemlerimizin saygınlıkları artacaktır. Bir an önce hayata geçmesini istiyoruz" diye konuştu.



"Kulüpler mali planlamaya özen göstermeli"

Kulüpler Birliği Vakfı olarak kulüplere her konuda gerekli desteği sağlamak için çabaladıklarını söyleyen Gümüşdağ, "Kulüplerimizin mali planlamalarına büyük özen göstermek zorundayız. Finansal fair-play nedeniyle birçok kulübümüzün yaşadığı sorunları çözmek için gayret gösteriyoruz. Kulüpler de buna özen göstermeli" dedi.



Göksel Gümüşdağ, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Umuyorum bu ülke için çizdiğiniz birlik-beraberlik vizyonuna uygun bir kulüpler birliği olmuşuzdur. Bu yoğun programınız arasında bizleri onurlandırmanız bizi mutlu etti. Hepinizi saygıyla selamlıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.