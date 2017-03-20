FIFA'dan hakeme şike cezası

FIFA'dan yapılan açıklamada, Ganalı hakemin Disiplin Kurulu tarafından ulusal ve uluslararası futbolla ilgili tüm etkinliklerden ömür boyu men edildiği bildirildi.

Lartey, 12 Kasım 2016'da oynanan grup elemesinde, Güney Afrika'nın Senegal'i 2-1 yendiği karşılaşmayı yönetmişti.

Öte yandan suçlama yöneltilen maçın yardımcı hakemi David Laryea'nın ise yapılan araştırma sonucunda ceza almasına gerek görülmediği kaydedildi.



