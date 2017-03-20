FIFA'dan hakeme şike cezası
FIFA, 2018 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'ndeki Güney Afrika-Senegal maçında sonuca etki ettiği gerekçesiyle Ganalı hakem Joseph Odartei Lamptey'e ömür boyu futboldan men cezası verdi.
FIFA'dan yapılan açıklamada, Ganalı hakemin Disiplin Kurulu tarafından ulusal ve uluslararası futbolla ilgili tüm etkinliklerden ömür boyu men edildiği bildirildi.
Lartey, 12 Kasım 2016'da oynanan grup elemesinde, Güney Afrika'nın Senegal'i 2-1 yendiği karşılaşmayı yönetmişti.
Öte yandan suçlama yöneltilen maçın yardımcı hakemi David Laryea'nın ise yapılan araştırma sonucunda ceza almasına gerek görülmediği kaydedildi.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:42
- Samuel Eto’o çileden çıktı
Toplam 13
Yorum
eraycan renkliler şampiyon olamaycağını anlayınca bjkye yine çamıur tamaya başladılar her şeyi bjkden bilecekler
- F.Bahçe Real Madrid'i geçti!
Toplam 1
Yorum
Selim inşallah kendi taraftarımız önünde bu sefer kupayı alırız
- Samuel Eto’o çileden çıktı
Toplam 13
Yorum
eraycan hakem hatalrını kimse bjkye yükleymez bjk korunsa 2 haftadır puan kaybetmezdi hakemlerin işi yok bjkyi düşünecek senlerdir hakem hatası var
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