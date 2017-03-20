 FIFA'dan hakeme şike cezası – Fotomaç – 20 Mart 2017
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    20 Mart 2017, Pazartesi
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    FIFA'dan hakeme şike cezası

    FIFA'dan hakeme şike cezası

    FIFA, 2018 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'ndeki Güney Afrika-Senegal maçında sonuca etki ettiği gerekçesiyle Ganalı hakem 'e ömür boyu futboldan men cezası verdi.

    FIFA'dan yapılan açıklamada, Ganalı hakemin Disiplin Kurulu tarafından ulusal ve uluslararası futbolla ilgili tüm etkinliklerden ömür boyu men edildiği bildirildi.

    Lartey, 12 Kasım 2016'da oynanan grup elemesinde, Güney Afrika'nın Senegal'i 2-1 yendiği karşılaşmayı yönetmişti.

    Öte yandan suçlama yöneltilen maçın yardımcı hakemi David Laryea'nın ise yapılan araştırma sonucunda ceza almasına gerek görülmediği kaydedildi.

    1. 20 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:42
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