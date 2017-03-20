Evinde ölü bulundu!
İrlanda Premier Ligi takımlarından Derry City'nin kaptanı Ryan McBride hayatını kaybetti.
Savunmada görev yapan 27 yaşındaki futbolcu, takımının Drogheda United ile cumartesi günü oynadığı ve 4-0 kazandığı maçtan bir gün sonra evinde ölü bulundu. Kuzey İrlandalı sporcunun ölüm nedeni henüz bilinmiyor.
2011 yılından bu yana İrlanda ekibinde forma giyen ve tüm kulvarlarda 170 maça çıkan McBride, 12 gol attı.
McBride, 2013-14 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda eşleştikleri Trabzonspor'a karşı iki maçta da mücadele etmişti.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:10
- Bakan Kılıç'tan Euro 2024 açıklaması
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Yorum
Omer aydin Şikede tarih yazdınız okesin
- Bakan Kılıç'tan Euro 2024 açıklaması
Toplam 5
Yorum
Omer aydin Siz bu ülkede adaleti sağlamayı size turnuvami verirken nekadar yuzsuzsunuz ama ahirette mahkemede tek sahit cenaballah allah belanızı verir
- Bakan Kılıç'tan Euro 2024 açıklaması
Toplam 5
Yorum
Metin OKTAY Sayın Bakanım sizin yüzünüze bakınca memleketimin avrupaya bakan yüzünü görüyorum.Üslubunuza hayranım.Başarılarınızın devamını diliyorum
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