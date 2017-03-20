 Evinde ölü bulundu! – Fotomaç – 20 Mart 2017
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    20 Mart 2017, Pazartesi
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    Evinde ölü bulundu!

    Evinde ölü bulundu!

    İrlanda Premier Ligi takımlarından Derry City'nin kaptanı Ryan McBride hayatını kaybetti.

    Savunmada görev yapan 27 yaşındaki futbolcu, takımının Drogheda United ile cumartesi günü oynadığı ve 4-0 kazandığı maçtan bir gün sonra evinde ölü bulundu. Kuzey İrlandalı sporcunun ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

    2011 yılından bu yana İrlanda ekibinde forma giyen ve tüm kulvarlarda 170 maça çıkan McBride, 12 gol attı.

    McBride, 2013-14 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda eşleştikleri Trabzonspor'a karşı iki maçta da mücadele etmişti.

    1. 20 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:10
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