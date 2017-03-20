Devler buluşuyor
Futbolunun zirvesi bugün İstanbul'da bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı ‘Futbol Zirvesi’ Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak. Dünya çapında üst düzey yöneticiler ile Beşiktaş ve G.Saray başkanları da panellerde yer alacak
Kulüpler Birliği Vakfı'nın ikinci kez düzenlediği Futbol Zirvesi bugün İstanbul'da yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı organizasyon saat 09.00'da Haliç Kongre Merkezi'nde başlayacak. Dünya çapında üst düzey spor yöneticilerinin yer alacağı zirvede Türkiye'den de Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Beşiktaş Başkanı Fikret Orman konuşacak. Avrupa futboluna damga vuran eski oyuncular Marcel Desailly, Christian Vieri, Eric Abidal ve Les Ferdinand gibi isimler de panelde konuşmacı olarak yer alacak.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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