 Devler buluşuyor – Fotomaç – 20 Mart 2017
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    20 Mart 2017, Pazartesi
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    Devler buluşuyor

    Devler buluşuyor

    Futbolunun zirvesi bugün İstanbul'da bir araya geliyor. ’ın katılacağı ‘Futbol Zirvesi’ Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak. Dünya çapında üst düzey yöneticiler ile Beşiktaş ve G.Saray başkanları da panellerde yer alacak

    Kulüpler Birliği Vakfı'nın ikinci kez düzenlediği Futbol Zirvesi bugün İstanbul'da yapılacak. 'ın da katılacağı organizasyon saat 09.00'da Haliç Kongre Merkezi'nde başlayacak. Dünya çapında üst düzey spor yöneticilerinin yer alacağı zirvede Türkiye'den de Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Beşiktaş Başkanı Fikret Orman konuşacak. Avrupa futboluna damga vuran eski oyuncular Marcel Desailly, Christian Vieri, Eric Abidal ve Les Ferdinand gibi isimler de panelde konuşmacı olarak yer alacak.



    1. 20 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:15
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