Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan stat müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



"FUTBOL DİRENİŞTİR, MEYDAN OKUMADIR"

"Kulüpler Birliği, yönetimini 2 senedir 18 takımın tamamıyla toplanmayı başardığı için Süper Lig kulüplerini temsil ettiği için kutluyorum. Kulüpler Birliği'nin gayretlerini takip ettim, ediyorum. Futbolumuz dünya ve Avrupa standartlarına biraz daha yaklaştıracağını umuyorum.



Sporun, özellile futbolun kaynaştıran, farklı karakterleri ve hikayeleri bir araya getiren yönlerini biliyoruz. Günümüzde futbol, herhangi bir spor olmanın ötesinde anlamalara sahiptir. Futbolda fedakarlık, centilmenlik, dostluk ve dayanışma vardır. Bu oyunda kazanmak için sahaya çıkan oyuncuların bireysel yeteneklrei yanında, teknik desteğe, hep birlikte sergileyecekleri uyuma ihtiyaç vardır. Futbolcusuna, hakeme, teknik kadroya kadar oluşan birliktelik tribünlere de heyecan verecektir. Bitiş düdüğüne kadar pes etmemeyi gerektiren bir oyunda ümitsizliğe yer yoktur. Hele hele son zamanlarda mağlup olan dünya futbolunun marka takımlarının, rövanşı nasıl çevirdiklerini gördük. Futbol tarihi, hezimetin kıyısından dönüp muhteşem zaferlere şahittir. Futbol bir direniştir, bir meydan okumadır."







"BİR ARENA'YA, BİR FENERBAHÇE STADI'NA BAKIYORUM"



"Afrika çöllerinden, Brezilya gecekondularına kadar kenar mahalle çocuklarının kurtuluş umudu olan bir oyundan bahsediyorum. Bu bizim çocukluğumuzun da hikayesidir. Yazın top toprak, kışın çamur içinde oynayanlar için futbol parlak bir geleceğe çıkan yolun adıdır. Şimdi Beşiktaş'ın bir Arena'sını, bir de Şeref Stadı'nı düşünüyorum. Bir Fenerbahçe Stadyumu'na bakıyorum, bir de Dereağzı'ndaki hazırlık yapılan eski yere. Nereden nereye"

"METİN OKTAY'I, LEFTER'İ, BABA HAKKI'YI, DOZER CEMİL'İ YAD EDİYORUM"

"Futbol kendi kahramanlarını üretir. Öyle futbolcular vardır ki, biz onları yetenekleriyle değil dürüstlükleriyle, efendilikleriyle, örnekliğiyle de hatırlarız. Kaleci Lastik Ömer'in ifadesiyle, gözlerin bile göremediği şimşek şutlar atan Metin Oktay'ı böyle hatırlarız. Futbolun Ordinaryüsü Lefter'i böyle hatırlıyoruz. Tek başına bir takım olan Baba Hakkı'yı böyle hatırlıyoruz. Hiçbir maddi kazancı olmadan, tutkuyla bağlandığı takıma ömrünü vakfetmiş Dozer Cemil'i böyle hatırlıyoruz. Pele'yi, Zidane'ı, Ronaldo'yu, Baggio'yu, Müller'i böyle hatırlıyoruz. Formasını giydikleri kulübe, içinden çıktıkları topluma yaptıkları katkıyı takdir ediyoruz. İlham kaynağı olmuş tüm futbolcuları tazimle yad ediyorum."

"19 MAYIS STADI'NI YIKIYORUZ, 35-40 BİN KAPASİTELİ STAD YAPACAĞIZ"

"19 Mayıs Stadı'nı yıkıyoruz onun yerine 35-40 bin kapasiteli bir stat yapacağız. Proje çalışmaları bitti. Ülkemizde futbolu daha ileriye taşımak için insana daha fazla yatırım yapmalıyız.Hakkımız olduğu halde olimpiyatları bize vermediler. Orada dönen dolaplara şahit oldum, biliyorum ama anlatmayacağım"