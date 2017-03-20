Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jübile çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na jübile çağrısı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı 2. Futbol Zirvesi'nde, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Siyasette jübile zamanı çoktan gelmiş ama hala direniyorlar. Onun için de çıktıkları tüm maçlarda yeniliyorlar" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2. Futbol Zirvesi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada yaptığı konuşmada CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Aslında bunları siyasette jübile zamanı çoktan gelmiş ama hala direniyorlar. Onun için de çıktıkları tüm maçlarda yeniliyor. Daha önce 7 defa yenilmişlerdi inşallah 16 nisanda 8. defa yenilecekler. İnşallah bu defa mesajı alırlar" dedi.