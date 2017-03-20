Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jübile çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na jübile çağrısı...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2. Futbol Zirvesi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada yaptığı konuşmada CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Aslında bunları siyasette jübile zamanı çoktan gelmiş ama hala direniyorlar. Onun için de çıktıkları tüm maçlarda yeniliyor. Daha önce 7 defa yenilmişlerdi inşallah 16 nisanda 8. defa yenilecekler. İnşallah bu defa mesajı alırlar" dedi.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:32
- Ömer Ali-Bajic liste başında
Toplam 26
Yorum
sence fb kollanmadı mı 2011 2014 siz fb yi ersun mu şampiyon yaptı sandıydın bak şimdi bak ersuna bak aykuta acınacak halde
- Aboubakar'a tarihi ceza yolda
Toplam 14
Yorum
avanak abubekir le tosic gitsin 2 side arızalı takım her an 10 kısi kalır
- Ömer Ali-Bajic liste başında
Toplam 26
Yorum
sence geçen yıl kasımpaşalı rıza 19 puanımızı hakemler çaldı dedi. 19u ilave edin bakalım kasımpaşanın puanına fbyi de geçer bjkyi de
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