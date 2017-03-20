 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jübile çağrısı – Fotomaç – 20 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Mart 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jübile çağrısı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jübile çağrısı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na jübile çağrısı...

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı 2. Futbol Zirvesi'nde, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Siyasette jübile zamanı çoktan gelmiş ama hala direniyorlar. Onun için de çıktıkları tüm maçlarda yeniliyorlar" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2. Futbol Zirvesi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada yaptığı konuşmada CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Aslında bunları siyasette jübile zamanı çoktan gelmiş ama hala direniyorlar. Onun için de çıktıkları tüm maçlarda yeniliyor. Daha önce 7 defa yenilmişlerdi inşallah 16 nisanda 8. defa yenilecekler. İnşallah bu defa mesajı alırlar" dedi.
    1. 20 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:32
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jübile çağrısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.