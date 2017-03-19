14 futbolcu yaralandı!
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, “Trafik kazası geçiren kadın futbol takımlarımızdan Ağrı Birlik Spor kafilesine acil şifalar, Dicle Aslan'a Allah'tan rahmet dilerim” dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2'nci Liginde mücadele eden Ağrı Birlik Spor takımını taşıyan minibüs, Konya İdmanyurdu maçı için Malatya'ya gittiği sırada, sürücüsünün karlı ve buzlu yolda direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilmişti. Kazada 14 futbolcu, sürücü ve 3 yönetici yaralanmıştı. Yaralılardan durumu ağır olan Aslan, tedavi edilmek üzere götürüldüğü Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
- 19 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:31
- Sneijder kayıptı
Toplam 1
Yorum
yasar kemal snider takimi ferenliyor sanki herkes topu ona atmaya mecbur, fiziken cok kotu durumda tudor efendi baslasana maca jposue ile adam top tutuy
- Trabzon’a Cavanda
Toplam 1
Yorum
yasar kemal tudor mudor hikaye1 takimin duzelecegini sanmiyorum, buda bilic gibi show yapiyor,sneider kosamiyor savunma felaket derecede kotu podolski ?
- Lens harekatı
Toplam 1
Yorum
Açılın Ben Beşiktaşlıyım FENERDEN FUTBOLCU FALAN KESİNLİKLE İSTEMİYORUZ BUNU BEŞİKTAŞ'IN TÜM YÖNETİCİLERİ BÖYLE BİLSİN. ALIRSANIZ NE MAÇA GELİRİZ NE FORMA ALIRIZ.
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