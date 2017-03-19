14 futbolcu yaralandı!

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, “Trafik kazası geçiren kadın futbol takımlarımızdan Ağrı Birlik Spor kafilesine acil şifalar, Dicle Aslan'a Allah'tan rahmet dilerim” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan paylaştığı mesajla, geçirdiği trafik kazası nedeniyle Ağrı Birlik Spor takımına, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Kazada hayatını kaybeden kadın sporculardan Dicle Aslan'a rahmet dileğinde bulunan Kılıç, "Trafik kazası geçiren kadın futbol takımlarımızdan Ağrı Birlik Spor kafilesine acil şifalar, Dicle Aslan'a Allah'tan rahmet dilerim. Ağrı Birlik Spor Kulübümüzün ve spor camiamızın başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.



Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2'nci Liginde mücadele eden Ağrı Birlik Spor takımını taşıyan minibüs, Konya İdmanyurdu maçı için Malatya'ya gittiği sırada, sürücüsünün karlı ve buzlu yolda direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilmişti. Kazada 14 futbolcu, sürücü ve 3 yönetici yaralanmıştı. Yaralılardan durumu ağır olan Aslan, tedavi edilmek üzere götürüldüğü Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

