Enesli Twente'den net galibiyet
Hollanda Birinci Futbol Ligi'ndeki (Eredivisie) 27. hafta karşılaşmasında Twente, konuk olduğu Roda'yı 3-0 mağlup etti.
Enes Ünal, Twente formasıyla bu sezon Eredivisie'de çıktığı 25. maçında 13. golüne imza attı.
Bu sonuçla ligdeki 11. galibiyetini alan Twente, puanını 41'e çıkardı. Son 4 maçta 3. mağlubiyetini yaşayan Roda ise 23 puanda kaldı.
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:58
- Aboubakar'dan şok hareket
Toplam 29
Yorum
taraftar Mantıklı düşünmek lazım Abubakara bu yıl ihtiyacımız var.Ceza kesilsin tabiiki ama dışlanmamalı.
- Son dakika | Beşiktaş'ın rakibi belli oldu
Toplam 50
Yorum
dost türkiyemizi avrupada temsil eden beşiktaşa canı gönülden basarılar o kupa vodafona gelecek
- Durica derbiye yetişecek mi?
Toplam 5
Yorum
Medjani Medjani bir drucia etmez adam.çok sağlam ve topu oyuna iyi sokuyor medjani gibi rastgele vurmuyor
Enesli Twente'den net galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.