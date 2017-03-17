 FIFA, Mali'nin üyeliğini askıya aldı – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    FIFA, Mali'nin üyeliğini askıya aldı

    FIFA, Mali'nin üyeliğini askıya aldı

    FIFA, hükümetin iç işlerine karışması gerekçesiyle Mali Futbol Federasyonunun (FEMAFOOT) üyeliğini askıya aldığını açıkladı.

    FIFA'dan yapılan yazılı açıklamada, Mali Spor Bakanı Housseini Amion Guindo'nun eylemleri nedeniyle FEMAFOOT'un adaylığının askıya alındığı ve gereken adımlar atılana kadar bu durumun devam edeceği ifade edildi.

    Açıklamada, Bakan Guindo'nun, FEMAFOOT icra kurulunun görevine son verdiği ve 12 ay içinde seçimlere gidilene kadar seçtiği kişileri söz konusu kurula geçici olarak atadığı belirtildi.

    FEMAFOOT'un yönetiminin bağımsız olması gerektiği vurgulanan açıklamada, Guindo'nun, FEMAFOOT'un yönetimine karışarak bu durumu ihlal ettiği ifade edildi.

    FIFA, görevden alınan federasyonun icra kurulu ile başkanı Boubacar Baba Diarra'nın yeniden eski yetkilerine kavuşmaları halinde askıya alma kararını durduracağını da bildirdi.

    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:19
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