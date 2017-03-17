FIFA, Mali'nin üyeliğini askıya aldı
FIFA, hükümetin iç işlerine karışması gerekçesiyle Mali Futbol Federasyonunun (FEMAFOOT) üyeliğini askıya aldığını açıkladı.
Açıklamada, Bakan Guindo'nun, FEMAFOOT icra kurulunun görevine son verdiği ve 12 ay içinde seçimlere gidilene kadar seçtiği kişileri söz konusu kurula geçici olarak atadığı belirtildi.
FEMAFOOT'un yönetiminin bağımsız olması gerektiği vurgulanan açıklamada, Guindo'nun, FEMAFOOT'un yönetimine karışarak bu durumu ihlal ettiği ifade edildi.
FIFA, görevden alınan federasyonun icra kurulu ile başkanı Boubacar Baba Diarra'nın yeniden eski yetkilerine kavuşmaları halinde askıya alma kararını durduracağını da bildirdi.
- 17 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:19
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Toplam 5
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....... DEFANS YAPARSA RİEKERİNK TEN FARKI KALMAZ. GS HER ZAMAN HÜCUM FUTBOLU OYNARDI, OYNAMALI. ARADIĞIMIZ ZATEN BU. BU GS YI ARAYORUZ BİZ.
- Başakşehir'den Beşiktaş'a esprili tebrik
Toplam 12
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44istanbul Saygili rekabet olunca, futbol ne güzel oluyor!
- Quaresma ve Babel en iyi 11'de
Toplam 3
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Kartalllll Hani o çok korkulan Lyondan kimse yokmu?
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