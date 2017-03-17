 Enesli Twente'den net galibiyet – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    Enesli 'den net galibiyet

    Enesli Twente'den net galibiyet

    Hollanda Birinci Futbol Ligi'ndeki (Eredivisie) 27. hafta karşılaşmasında , konuk olduğu Roda'yı 3-0 mağlup etti.

    Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 30. ve 43. dakikalarda Fredrik Jensen ve 77. dakikada milli futbolcu kaydetti.

    Enes Ünal, formasıyla bu sezon Eredivisie'de çıktığı 25. maçında 13. golüne imza attı.

    Bu sonuçla ligdeki 11. galibiyetini alan Twente, puanını 41'e çıkardı. Son 4 maçta 3. mağlubiyetini yaşayan Roda ise 23 puanda kaldı.

    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:40
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