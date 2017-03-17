Enesli Twente'den net galibiyet
Hollanda Birinci Futbol Ligi'ndeki (Eredivisie) 27. hafta karşılaşmasında Twente, konuk olduğu Roda'yı 3-0 mağlup etti.
Enes Ünal, Twente formasıyla bu sezon Eredivisie'de çıktığı 25. maçında 13. golüne imza attı.
Bu sonuçla ligdeki 11. galibiyetini alan Twente, puanını 41'e çıkardı. Son 4 maçta 3. mağlubiyetini yaşayan Roda ise 23 puanda kaldı.
- 17 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:40
- Sağ bek Gençlerbirliği'nden!
Toplam 25
Yorum
metinn lann olumm biseyide begenin lann cavanda mi sag bek linnes mi sabri mi bos orasi boos bugun genclerden yarin yurtdisindan ne var bundaa
- Advocaat: Sezon sonunda ayrılacağım
Toplam 5
Yorum
Selim Nite simdi degil, m.topal,alper ve kjær disindakileri ve seni artik gormeye tahammul edemiyoruz defolun gidin.yaziklar olsun ,haram olsun
- Cimbom'dan muhteşem galibiyet
Toplam 3
Yorum
yıkılmaz derbi maçı önemli elbet ama işte insanların bi günü bi gününü tutmuyor güzel galibiyet bravoo çocuklar
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