Trabzonspor'a 200 bin TL ceza!

PFDK kararları şöyle;

1- BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu RICARDO ANDRADE QUARESMA BERNARDO'nun, 12.03.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, cezalı olmasına rağmen akredite alana girmesi nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübünün, 10.03.2017 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 10.03.2017 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 75.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN B bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 13.03.2017 tarihinde oynanan AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 11.03.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR - KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ALT A,B,C,D,E,F,G,H bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GAZİANTEPSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada GAZİANTEPSPOR Kulübünün, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada GAZİANTEPSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada GAZİANTEPSPOR Kulübünün, akredite edilmeyen kişinin akredite alanlarda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 12.03.2017 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR - MANİSASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, misafir takım seyircilerine aynı seyir kalitesindeki ev sahibi tribünlerine göre fazla fiyatta bilet satılmasından dolayı takdiren 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 11.03.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - ŞANLIURFASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu OSMAN FIRAT'ın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- ŞANLIURFASPOR Kulübü sporcusu ARTUN AKÇAKIN'ın, 11.03.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - ŞANLIURFASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- ELAZIĞSPOR Kulübünün, 12.03.2017 tarihinde oynanan BANDIRMASPOR - ELAZIĞSPOR TFF 1. Lig müsabakasında yedek forma setinin getirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- SAMSUNSPOR Kulübünün, 11.03.2017 Samsun oynanan SAMSUNSPOR - GAZİANTEP B.Ş. BLD. SPOR TFF 1. Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı takdiren 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 10.03.2017 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş. - ÜMRANİYESPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılması, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş'nin, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş başkanı MEHMET SEPİL'in, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş. idarecisi TALAT PAPATYA'nın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- KIRKLARELİSPOR Kulübünün, 10.03.2017 tarihinde oynanan GÜMÜŞHANESPOR - KIRKLARELİSPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- NİĞDE BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu EMİN YALIN'ın, 10.03.2017 tarihinde oynanan NİĞDE BELEDİYESPOR - HATAYSPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübünün, 10.03.2017 tarihinde oynanan KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.450.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- NAZİLLİ BLD. SPOR Kulübünün, 10.03.2017 tarihinde oynanan NAZİLLİ BLD. SPOR - ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR Kulübü kaleci antrenörü ATALAY KAZANCI'nın, 10.03.2017 tarihinde oynanan NAZİLLİ BLD. SPOR - ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Kulübünün, 10.03.2017 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş. - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Kulübü sporcusu ERCAN COŞKUN'un, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- ÇORUM BLD. SPOR Kulübünün, 10.03.2017 tarihinde oynanan ÇORUM BLD. SPOR - KÜTAHYASPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada ÇORUM BLD. SPOR Kulübü idarecisi YETGİN ÖZBEY'in, müsabaka hakemine yönelik yönelik hakareti nedeniyle takdiren 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübünün, 10.03.2017 tarihinde oynanan KOZAN BLD. SPOR - VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- GÖLCÜKSPOR Kulübünün, 10.03.2017 tarihinde oynanan GÖLCÜKSPOR - TEKİRDAĞSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÖLCÜKSPOR Kulübü yöneticisi YUSUF TOKUŞ'un, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 5.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- SİLİVRİSPOR Kulübünün, 10.03.2017 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR - DERİNCESPOR A.Ş. Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİLİVRİSPOR Kulübü başkanı ÜMİT KALKO'nun, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 5.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- DERİNCESPOR A.Ş. kaleci antrenörü RAHMİ AVCI'nın, 10.03.2017 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR - DERİNCESPOR A.Ş. Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- DERSİMSPOR Kulübünün, 10.03.2017 tarihinde oynanan DERSİMSPOR - PAZARSPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR Kulübü sporcusu GÖKHAN YENİGÜN'ün, 10.03.2017 tarihinde oynanan BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR - YOMRASPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- HALİDE EDİP ADIVARSPOR Kulübü antrenörü SACİT SERKAN EROK'un, 10.03.2017 tarihinde oynanan TÜRK METAL KIRIKKALE SPOR - HALİDE EDİP ADIVARSPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- BAYRAMPAŞA Kulübü sporcusu ZİYA İNDAY'ın, 10.03.2017 tarihinde oynanan BERGAMA BELEDİYESPOR - BAYRAMPAŞA Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- PAYASSPOR Kulübü sporcusu FATİH GÜMÜŞEL'in, 10.03.2017 tarihinde oynanan PAYASSPOR - ORHANGAZİSPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 11.03.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR - KASIMPAŞA A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, müsabakada doktor bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- GALATASARAY A.Ş.'nin, 03.09.2016 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - BOLUSPOR özel müsabakada, TFF'den izin alınmadan özel müsabakaya katılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- BOLUSPOR Kulübünün, 03.09.2016 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - BOLUSPOR özel müsabakada, TFF'den izin alınmadan özel müsabakaya katılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- SAMET AYBABA hakkında, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle sevk yapılmış ise de, ilgili kişi Kurulumuzun yargı yetkisi kapsamında olmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, Karar verilmiştir.