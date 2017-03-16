 Portekiz Milli Takım kadrosu açıklandı – Fotomaç – 16 Mart 2017
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    16 Mart 2017, Perşembe
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    Portekiz Milli Takım kadrosu açıklandı

    Portekiz Milli Takım kadrosu açıklandı

    2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde B Grubu'nda mücadele eden Portekiz kadrosunu açıkladı.

    Teknik direktör Fernando Santos, Quaresma'yı alırken, Bruma'yı kadroya dahil etmedi. Portekiz Milli Takımı'nın Macaristan ve İsveç ile yapacağı maçlar için belirlenen kadroda şu isimler yer alıyor.

    Rui Patrício, Anthony lopes, Marafona, Cédric, Cancelo, Nélson Semedo, Luís Neto, Pepe, Fonte, Bruno Alves, Raphael Guerreiro, Eliseu ,Danilo, William, João Mário, Renato, Moutinho, André gomes, Pizzi, Bernardo Silva, Gelson Martins, Ronaldo, Quaresma, André silva, Éder.
    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:13
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