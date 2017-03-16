Portekiz Milli Takım kadrosu açıklandı
2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde B Grubu'nda mücadele eden Portekiz kadrosunu açıkladı.
Teknik direktör Fernando Santos, Quaresma'yı alırken, Bruma'yı kadroya dahil etmedi. Portekiz Milli Takımı'nın Macaristan ve İsveç ile yapacağı maçlar için belirlenen kadroda şu isimler yer alıyor.
Rui Patrício, Anthony lopes, Marafona, Cédric, Cancelo, Nélson Semedo, Luís Neto, Pepe, Fonte, Bruno Alves, Raphael Guerreiro, Eliseu ,Danilo, William, João Mário, Renato, Moutinho, André gomes, Pizzi, Bernardo Silva, Gelson Martins, Ronaldo, Quaresma, André silva, Éder.
Rui Patrício, Anthony lopes, Marafona, Cédric, Cancelo, Nélson Semedo, Luís Neto, Pepe, Fonte, Bruno Alves, Raphael Guerreiro, Eliseu ,Danilo, William, João Mário, Renato, Moutinho, André gomes, Pizzi, Bernardo Silva, Gelson Martins, Ronaldo, Quaresma, André silva, Éder.
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:13
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Derbinin hakemi belli oldu
Toplam 5
Yorum
KAPLAN TS GS MAÇINI Halis Özkahya. YÖNETİRSE MAÇ OYNANMAZ{{{{{{{{{{{{Galatasaray, Halis Özkahya yönetimindeki 18 maçta yalnızca 1 kez mağlup}}}}}}
- Ersun Yanal, rekor peşinde
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Yorum
61 arkadaşlar bi MAŞALLAH dersek
- Derbinin hakemi belli oldu
Toplam 5
Yorum
1907 ooo gsnin kadrolu hakemi verilmiş trabzon maçına, trabzon hazır olsun katledilmeye
Portekiz Milli Takım kadrosu açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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