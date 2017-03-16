Avrupa futbolunda kura heyecanı
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde çeyrek final kura çekimleri yarın gerçekleştirilecek.
Beşiktaş, bu akşam 1-1'in rövanşında sahasında karşılaşacağı Yunan temsilcisi Olympiakos'u elemesi halinde Türkiye'yi temsil eden tek takım olarak Avrupa Ligi'nde kura çekimine katılacak.
İki organizasyonun da kura çekiminde aynı ülkenin takımları birbiriyle eşleşebilecek.
İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid, Almanya'dan Borussia Dortmund, Bayern Münih, İngiltere'den Leicester City, İtalya'dan Juventus ve Fransa'dan Monaco'nun mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçlar 11-12 Nisan'da, rövanşlar ise 18-19 Nisan'da oynanacak. Tur atlayanların bu akşam belli olacağı Avrupa Ligi'nde ise çeyrek finalin ilk maçları 13 Nisan'da, rövanşları ise 20 Nisan'da yapılacak.
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:27
- Fener'in ilacı Aykut hoca
Toplam 8
Yorum
iceman Aziz istifa !!!
- Kanarya Dörtlü Final'de
Toplam 5
Yorum
geronimo takım kadrosu o kadar iyi değil
- Fenerbahçe yarı finalde
Toplam 2
Yorum
sporsever bu sene fenerbahçeli taraftarları bir tek siz güldürdünüz sizden fazla birşey beklenmemesine karşı harika mücadele ettiniz. umutla bekledikl
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