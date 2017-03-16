Avrupa futbolunda kura heyecanı

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura çekimi, TSİ 14.00'te Şampiyonlar Ligi eşleşmeleriyle başlayacak. Avrupa Ligi kuraları ise TSİ 15.00'te çekilecek.

Beşiktaş, bu akşam 1-1'in rövanşında sahasında karşılaşacağı Yunan temsilcisi Olympiakos'u elemesi halinde Türkiye'yi temsil eden tek takım olarak Avrupa Ligi'nde kura çekimine katılacak.

İki organizasyonun da kura çekiminde aynı ülkenin takımları birbiriyle eşleşebilecek.

İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid, Almanya'dan Borussia Dortmund, Bayern Münih, İngiltere'den Leicester City, İtalya'dan Juventus ve Fransa'dan Monaco'nun mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçlar 11-12 Nisan'da, rövanşlar ise 18-19 Nisan'da oynanacak. Tur atlayanların bu akşam belli olacağı Avrupa Ligi'nde ise çeyrek finalin ilk maçları 13 Nisan'da, rövanşları ise 20 Nisan'da yapılacak.