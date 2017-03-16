2024’ü etkilemez
Bakan Kılıç, net konuştu: Almanya ve Hollanda ile yaşanan sıkıntılar EURO 2024 adaylığımızı etkilemez. Halklarla sorunumuz yok
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Almanya ile Hollanda ile yaşanan sıkıntıların 2024 Avrupa Şampiyonası adaylığımızı etkilemeyeceğini söyledi. "EURO 2024'ün Türkiye'de yapılmasının çok daha büyük bir önemi vardır" diyen Bakan Kılıç, "Misafire misafirperverliğimizle muamele ederiz. Hollanda'ya karşı aldığımız tedbirlerin hiçbiri Hollanda halkıyla alakalı değildir. Hollanda halkıyla, Alman halkıyla, Fransa halkıyla, Avusturya halkıyla bir sıkıntımız yok. Devletlerini yöneten kişilerin hatalarıyla sıkıntımız var" ifadelerini kullandı.
EV SAHİPLİĞİNİ GÖSTERECEĞİZ
Bakan Kılıç sözlerini şöyle tamamladı: "Türkiye'deki tesis altyapısı, stadyum, ulaşım, konaklama çok yeterli. Bir yıllık süre içerisinde de yoğun bir çalışma yapacağız ve misafirperverliğin nasıl olması gerektiğini hem hatırlatacağız hem de umuyorum ki 2024 organizasyonu yaparak göstereceğiz."
EV SAHİPLİĞİNİ GÖSTERECEĞİZ
Bakan Kılıç sözlerini şöyle tamamladı: "Türkiye'deki tesis altyapısı, stadyum, ulaşım, konaklama çok yeterli. Bir yıllık süre içerisinde de yoğun bir çalışma yapacağız ve misafirperverliğin nasıl olması gerektiğini hem hatırlatacağız hem de umuyorum ki 2024 organizasyonu yaparak göstereceğiz."
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:10
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