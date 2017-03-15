"Hollanda halkıyla sıkıntımız yok"

Bakan Kılıç: "EURO 2024 organizasyonunu yaparak Avrupa'ya misafirperverliğin nasıl olması gerektiğini göstereceğiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, bazı Avrupa ülkeleri ile yaşanan siyasi krizlerin Türkiye'nin EURO 2024 adaylığını nasıl etkileyeceğini değerlendirdi.



Bakan Kılıç'a, Yalova ziyaretinde bazı Avrupa ülkeleri ile yaşanan siyasi krizlerin Türkiye'nin EURO 2024 adaylığını nasıl etkileyeceği sorusu soruldu.



"EURO 2024'ün bu bağlamda Türkiye'de yapılmasının çok daha büyük bir önemi vardır" diyen Bakan Kılıç, "Biz bize gelen misafire misafirperverliğimizle muamele ederiz, kapılarımızı açarız. Bizim Hollanda'ya karşı aldığımız tedbirlerin hiçbiri Hollanda halkıyla alakalı değildir. Bizim Hollanda halkıyla bir sıkıntımız yok. Alman halkıyla, Fransa halkıyla, Avusturya halkıyla bir sıkıntımız yok. Devletlerini yöneten kişilerin hatalarıyla sıkıntımız var bunu dile getiriyoruz. Ben Türkiye'deki tesis alt yapısını, EURO 2024 anlamında baktığımızda stadyum, ulaşım, konaklama altyapısının çok yeterli olduğunu biliyorum. Bir yıllık bir süremiz var önümüzde. Bu süre içerisinde yoğun bir çalışma yapacağız ve onlara misafirperverliğin nasıl olması gerektiğini de hem hatırlatacağız hem de ümit ediyorum ki 2024 organizasyonu yaparak göstereceğiz" cevabını verdi.