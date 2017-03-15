"Hollanda halkıyla sıkıntımız yok"
Bakan Kılıç: "EURO 2024 organizasyonunu yaparak Avrupa'ya misafirperverliğin nasıl olması gerektiğini göstereceğiz"
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, bazı Avrupa ülkeleri ile yaşanan siyasi krizlerin Türkiye'nin EURO 2024 adaylığını nasıl etkileyeceğini değerlendirdi.
Bakan Kılıç'a, Yalova ziyaretinde bazı Avrupa ülkeleri ile yaşanan siyasi krizlerin Türkiye'nin EURO 2024 adaylığını nasıl etkileyeceği sorusu soruldu.
"EURO 2024'ün bu bağlamda Türkiye'de yapılmasının çok daha büyük bir önemi vardır" diyen Bakan Kılıç, "Biz bize gelen misafire misafirperverliğimizle muamele ederiz, kapılarımızı açarız. Bizim Hollanda'ya karşı aldığımız tedbirlerin hiçbiri Hollanda halkıyla alakalı değildir. Bizim Hollanda halkıyla bir sıkıntımız yok. Alman halkıyla, Fransa halkıyla, Avusturya halkıyla bir sıkıntımız yok. Devletlerini yöneten kişilerin hatalarıyla sıkıntımız var bunu dile getiriyoruz. Ben Türkiye'deki tesis alt yapısını, EURO 2024 anlamında baktığımızda stadyum, ulaşım, konaklama altyapısının çok yeterli olduğunu biliyorum. Bir yıllık bir süremiz var önümüzde. Bu süre içerisinde yoğun bir çalışma yapacağız ve onlara misafirperverliğin nasıl olması gerektiğini de hem hatırlatacağız hem de ümit ediyorum ki 2024 organizasyonu yaparak göstereceğiz" cevabını verdi.
Bakan Kılıç'a, Yalova ziyaretinde bazı Avrupa ülkeleri ile yaşanan siyasi krizlerin Türkiye'nin EURO 2024 adaylığını nasıl etkileyeceği sorusu soruldu.
"EURO 2024'ün bu bağlamda Türkiye'de yapılmasının çok daha büyük bir önemi vardır" diyen Bakan Kılıç, "Biz bize gelen misafire misafirperverliğimizle muamele ederiz, kapılarımızı açarız. Bizim Hollanda'ya karşı aldığımız tedbirlerin hiçbiri Hollanda halkıyla alakalı değildir. Bizim Hollanda halkıyla bir sıkıntımız yok. Alman halkıyla, Fransa halkıyla, Avusturya halkıyla bir sıkıntımız yok. Devletlerini yöneten kişilerin hatalarıyla sıkıntımız var bunu dile getiriyoruz. Ben Türkiye'deki tesis alt yapısını, EURO 2024 anlamında baktığımızda stadyum, ulaşım, konaklama altyapısının çok yeterli olduğunu biliyorum. Bir yıllık bir süremiz var önümüzde. Bu süre içerisinde yoğun bir çalışma yapacağız ve onlara misafirperverliğin nasıl olması gerektiğini de hem hatırlatacağız hem de ümit ediyorum ki 2024 organizasyonu yaparak göstereceğiz" cevabını verdi.
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:04
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lukas Podolski de sakatlandı
Toplam 6
Yorum
metinn fb li basin guya tudor un agir antremanlarini önumuze koyacakta adamlar yilda garanti 3-5 milyon eurolari aliyorlarda calsimaya gelince yok.
- Rövanşa İngiliz hakem
Toplam 1
Yorum
karakartal Seçmeceleri bize vermeye devam ediyorlar
- Beşiktaş, iç saha performansına güveniyor
Toplam 4
Yorum
12nümero Ozzy, Babel,Cenk,Talisca takımı eksik bırakmaz, agresif olurlarsa farklı alırız.ama takımı hep eksik bırakıyorlar.
"Hollanda halkıyla sıkıntımız yok" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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