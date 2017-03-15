 ''Çok mutluyum ve gururluyum'' – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    ''Çok mutluyum ve gururluyum''

    ''Çok mutluyum ve gururluyum''

    Terim, 'a konuştu. Fiorentina’nın bana yaşattığı onuru hiçbir zaman unutamam.

    2000-01 sezonunda çalıştırdığı Fiorentina'nın 90. yıl kutlamalarına özel konuk olarak katılan , yaşadıklarını 'a anlattı. Türkiye Futbol Direktörü, İtalyan ekibinin değer bilen bir davranış sergilediğini belirtip, "Bana bu değeri veren Fiorentina'ya şükranlarımı iletiyorum. Mutluyum, çok gururluyum. Güzel ve önemli bir anı benim için. Neredeyse kupayı almış gibi bir anons yapıldı. Tüm seyircilerin ayakta hepimizi, emeği geçen herkesi çok yürekten, çok içten bir sevgi ile uğurlaması çok hoştu" açıklamasını yaptı.
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:48
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