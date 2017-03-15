Burak Yılmaz'dan haber var
Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'da forma giyen Burak Yılmaz kasık fıtığı sebebiyle ameliyat oldu. Yıldız futbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı ise açıklanmadı.
Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray forması giyen yıldız futbolcu Burak Yılmaz kasık fıtığı operasyonu geçirdi. Çin'in Beijing Guoan takımında forma giyen ve son dönemde gösterdiği performansla takımına büyük katkı sağlayan yıldız golcü, Almanya'da kasık fıtığı sebebiyle ameliyat oldu. Burak Yılmaz'ın sahalardan ne kadar uzak kalacağı açıklanmadı.
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:55
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Trabzon kazanır''
Toplam 29
Yorum
OFlu Trabzonspor 5-Galatasaray1 Goller 2 Rodallega/2Yusuf/1Olcay/GSnin golü Sabri^^
- Lukas Podolski de sakatlandı
Toplam 5
Yorum
zippo oynat ilerde mahşerin 3 atlısını bruma sinan rodrigues arkalarına koy sneijderi delik deşik etsin TS yi! önde basssınlar yeter
- Şubat'ta ‘evet’ demiş!
Toplam 24
Yorum
cemil - bizimkiler sevim koş..bak, yan pasçı aykut geri geliyormuş..
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