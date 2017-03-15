 Ada’dan TFF'ye çıkarma – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    Ada’dan TFF'ye çıkarma

    Ada’dan TFF'ye çıkarma
    İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke, dün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'i ziyaret etti. Riva'daki idari merkez binasında gerçekleşen ziyarette ikili uzun süre sohbet ederken, Clarke ve beraberindeki yönetici Jane Bateman'a forma ve hediye takdim edildi.
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:47
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