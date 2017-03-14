İFF Başkanı'ndan TFF'ye ziyaret
İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'e nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyaret sırasında Greg Clarke'a, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri merkezinin gezdirildiği ve karşılıklı forma ile hediye takdiminde bulunulduğu bildirildi.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 12:44
- Talisca’ya Lazio kancası
Toplam 20
Yorum
FB Bu adam on numara filan değil bildiğin ikinci forvet, bu kadar az topla iletişim kurup liverpool da filan oynayamaz.
- Talisca’ya Lazio kancası
Toplam 20
Yorum
13 nümero iyide o rivaldo değil kendi yöneticinizdedi 25 milyon etmez istikrarsız diye gerçi oğuzhanın 40-45 milyon ettiği yerde
- Tek çare Aykut hoca
Toplam 51
Yorum
ALİ KİM GELSE OLMAZ BU SENE BOŞA GEÇTİ
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