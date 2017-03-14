 İFF Başkanı'ndan TFF'ye ziyaret – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    İFF Başkanı'ndan TFF'ye ziyaret

    İFF Başkanı'ndan TFF'ye ziyaret

    İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'e nezaket ziyaretinde bulundu.

    TFF'den yapılan açıklamada, federasyonun Riva'da bulunan idari merkezinde gerçekleşen ziyarete, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile İngiltere Futbol Federasyonu Dış İlişkiler Müdürü Jane Bateman'ın da katıldığı belirtildi.

    Ziyaret sırasında Greg Clarke'a, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri merkezinin gezdirildiği ve karşılıklı forma ile hediye takdiminde bulunulduğu bildirildi.

    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:44
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