 Türküm, gururluyum – Fotomaç – 13 Mart 2017
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    13 Mart 2017, Pazartesi
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    Türküm, gururluyum

    Türküm, gururluyum
    Almanya Milli Takımı'nda forma giyen Türk asıllı futbolcu , Bild'e çarpıcı bir röportaj verdi. Yıldız futbolcunun öne çıkan sözleri şunlar: "Kökenimden gurur duyuyorum. Türk geleneklerine göre yetiştirildim. Türk olmaktan gurur duyuyorum."
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:22
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