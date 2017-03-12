 Futbol 10 gün askıya alındı – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    Futbol 10 gün askıya alındı

    Futbol 10 gün askıya alındı

    Meksika Futbol Federasyonu tarafından, hakemlerin maçlara çıkmama kararı nedeniyle liglere 10 gün ara verildi.

    Federasyondan yapılan açıklamada, hakemlerin görevlerini yerine getirmeyi reddetmesi nedeniyle tek taraflı olarak 10 gün süreyle liglerin askıya alındığı bildirildi.

    Müsabaka takviminin daha sonra duyurulacağı kaydedildi.

    Basında yer alan haberlerde, Meksika'da son haftalarda futbolcuların hakemlere yönelik fiili müdahalelerde bulunması ve bunun sonucunda oyunculara verilen cezaların yeterli olmaması nedeniyle hakemlerin greve gittiği öne sürüldü.

    Dokuz haftası geride kalan Meksika Birinci Futbol Ligi'nde Guadalajara 17 puanla zirvede yer alıyor.

    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 14:34
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