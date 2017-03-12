Futbol 10 gün askıya alındı
Meksika Futbol Federasyonu tarafından, hakemlerin maçlara çıkmama kararı nedeniyle liglere 10 gün ara verildi.
Müsabaka takviminin daha sonra duyurulacağı kaydedildi.
Basında yer alan haberlerde, Meksika'da son haftalarda futbolcuların hakemlere yönelik fiili müdahalelerde bulunması ve bunun sonucunda oyunculara verilen cezaların yeterli olmaması nedeniyle hakemlerin greve gittiği öne sürüldü.
Dokuz haftası geride kalan Meksika Birinci Futbol Ligi'nde Guadalajara 17 puanla zirvede yer alıyor.
- 12 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:34
- Yıldız yağacak
Toplam 6
Yorum
ozanmurat Zaten Avrupa'nın en iyi basket takımıyız ne gerek var
- Takasta ikinci aşamaya geçildi
Toplam 3
Yorum
tsahmet07 tolgay çok kötü oynamışken sunderland niye transfer etmeye uğraşsın,izlemeye devam eder,adamlar düşerse ona göre transfr polıtıkası ypar hem
- ''Bu takımı ancak Aykut toparlar''
Toplam 7
Yorum
noname aykutun kurdugu kadro yuzunden boyleyiz zaten orta sahaya teknik olmayan adamları topladı durdu. sonuc bu.
Futbol 10 gün askıya alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.