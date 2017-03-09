Zenit'te Lucescu'nun koltuğu sallanıyor
Zenit St. Petersburg yönetiminin Mircea Lucescu ile yollarını ayırma hazırlığında olduğu öne sürüldü
Zenit St. Petersburg'da Teknik Direktör Mircea Lucescu'nun yerine CSKA Moskova'nın eski teknik direktörü Leonid Slutsky'nin getirileceği konuşuluyor.
Rus Sovetski Sport gazetesinde yer alan haberde ligde zirvenin beş puan gerisinde olan ve Avrupa kupalarına da veda eden Zenit'te yönetimin Rumen teknik adamla yollarını ayırma hazırlığında olduğu kaydedildi. Lucescu'nun yerine düşünülen isim ise Slutsky.
Lucescu, geçen sene Mayıs ayında Shakhtar Donetks'den ayırıldıktan sonra Zenit'in başına geçmişti. (Goal)
- 09 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:23
- Kartal'ın ilk 11'i belli oldu!
Toplam 5
Yorum
krra tosic oynasın bence tolgay da dogru
- Aranan ateşleyici bulundu
Toplam 29
Yorum
SEZAR Buda emenike gibi olur türkiyrde iyi bakıldı diye havaya kalkar ondan sonra aziz yıldırım samandırada
- Barcelona destan yazdı
Toplam 30
Yorum
ilhan gerekli durumlarda o dediğin.mesela barca 5-1 kazansaydı psg turu averajla geçecekti.yani atılan goller eşitse deplasmanda çok atana avantaj
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