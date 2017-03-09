 Zenit'te Lucescu'nun koltuğu sallanıyor – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    Zenit'te 'nun koltuğu sallanıyor

    Zenit'te Lucescu'nun koltuğu sallanıyor

    Zenit St. Petersburg yönetiminin Mircea ile yollarını ayırma hazırlığında olduğu öne sürüldü

    Zenit St. Petersburg'da Teknik Direktör Mircea 'nun yerine CSKA Moskova'nın eski teknik direktörü Leonid Slutsky'nin getirileceği konuşuluyor.

    Rus Sovetski Sport gazetesinde yer alan haberde ligde zirvenin beş puan gerisinde olan ve Avrupa kupalarına da veda eden Zenit'te yönetimin Rumen teknik adamla yollarını ayırma hazırlığında olduğu kaydedildi. Lucescu'nun yerine düşünülen isim ise Slutsky.

    Lucescu, geçen sene Mayıs ayında Shakhtar Donetks'den ayırıldıktan sonra Zenit'in başına geçmişti. (Goal)

    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:23
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