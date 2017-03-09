Zenit'te Lucescu'nun koltuğu sallanıyor

Zenit St. Petersburg'da Teknik Direktör Mircea Lucescu'nun yerine CSKA Moskova'nın eski teknik direktörü Leonid Slutsky'nin getirileceği konuşuluyor.



Rus Sovetski Sport gazetesinde yer alan haberde ligde zirvenin beş puan gerisinde olan ve Avrupa kupalarına da veda eden Zenit'te yönetimin Rumen teknik adamla yollarını ayırma hazırlığında olduğu kaydedildi. Lucescu'nun yerine düşünülen isim ise Slutsky.

Lucescu, geçen sene Mayıs ayında Shakhtar Donetks'den ayırıldıktan sonra Zenit'in başına geçmişti. (Goal)