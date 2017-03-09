 Şenes Erzik’in acı günü – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    ’in acı günü

    Şenes Erzik’in acı günü
    FIFA Konseyi Üyesi, UEFA eski Asbaşkanı ve TFF Onursal Başkanı 'in önceki gün vefat eden ağabeyi Adnan Erzik, dün toprağa verildi. Zincirlikuyu Camii'ndeki cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilen merhumun cenaze törenine TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de katıldı.
    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:06
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