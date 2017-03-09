FIFA'dan Trump'a uyarı

- FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı vize kısıtlamalarının, ülkenin 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği adaylığını engelleyebileceğini söyledi.
Londra'da katıldığı bir etkinliğin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Infantino, ABD'de son dönemde yaşanan politik gelişmelerin, futbola da yansımaları olabileceğini belirtti.
Sporda seyahat özgürlüğünün engellenemeyeceğini vurgulayan Başkan Infantino, "Konu FIFA organizasyonlarına geldiğinde, Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan her takım, taraftar ve yetkili, istediği her ülkeye rahatça girebilmeli. Aksi halde Dünya Kupası olmaz." ifadelerini kullandı.
Infantino, 2026 Dünya Kupası'na Kanada ve Meksika ile ortaklaşa ev sahipliği yapmak için güçlü adaylar arasında yer alan ABD'nin durumunu hakkında ise şöyle konuştu:
"Bay Trump ABD'nin başkanıdır ve politikalarına saygılıyım. Ülkesinin iyiliği için en iyi kararları almaya çalışıyor. Bu nedenle seçildi. Dünyada seyahat ve vize kısıtlamalarına giden birçok ülke var, ama Dünya Kupası ev sahipliğine aday olmak istiyorsanız, belirli şartları yerine getirmek zorundasınız. Şartlar açıktır. Bu şartlara bağlı kaldığı takdirde her ülke organizasyonlara adaylığını koyabilir. Bu, sporun genel kriteridir."
ABD Başkanı Trump, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarına 3 ay vize yasağı getiren ve ABD'nin mülteci programını 4 ay askıya alan yeni vize düzenlemesini hafta başında imzalamıştı.
İlk kez 48 takımla düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nın ev sahipliği için başvuru süresi, 2018 Aralık'ta dolacak. Dünya Kupası'nın ev sahibine, 2020 Mayıs'taki FIFA Kongresi'nde karar verilecek.
- 09 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:38
- Aranan ateşleyici bulundu
Toplam 32
Yorum
fboğuz Fb ilk başta hocayı belirlesin balotelli üst düzey topçu ama çatlak bunu diğer bir çatlak bielsa oynatır fbye bacca tarzı adam lazım
- Aranan ateşleyici bulundu
Toplam 32
Yorum
fbcan sorunsuz adam alın arkadaş bi tarafı havada adamları görmekten bıktı taraftar
- İşte haftanın hakemleri
Toplam 3
Yorum
PUANLAR YİNE KAYYIP GS YIN BELALISI TERMİNATÖR FIRAT AYDINUS YİNE ATANMIŞ GS MAÇINA. NEDEN GS KENDİ EVİNDEKİ AVANTAJI YOK ETMEK İÇİN. GS YIN PUANLARI KAYIP Yİ
FIFA'dan Trump'a uyarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.