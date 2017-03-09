FIFA'dan Trump'a uyarı

Londra'da katıldığı bir etkinliğin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Infantino, ABD'de son dönemde yaşanan politik gelişmelerin, futbola da yansımaları olabileceğini belirtti.

Sporda seyahat özgürlüğünün engellenemeyeceğini vurgulayan Başkan Infantino, "Konu FIFA organizasyonlarına geldiğinde, Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan her takım, taraftar ve yetkili, istediği her ülkeye rahatça girebilmeli. Aksi halde Dünya Kupası olmaz." ifadelerini kullandı.

Infantino, 2026 Dünya Kupası'na Kanada ve Meksika ile ortaklaşa ev sahipliği yapmak için güçlü adaylar arasında yer alan ABD'nin durumunu hakkında ise şöyle konuştu:

"Bay Trump ABD'nin başkanıdır ve politikalarına saygılıyım. Ülkesinin iyiliği için en iyi kararları almaya çalışıyor. Bu nedenle seçildi. Dünyada seyahat ve vize kısıtlamalarına giden birçok ülke var, ama Dünya Kupası ev sahipliğine aday olmak istiyorsanız, belirli şartları yerine getirmek zorundasınız. Şartlar açıktır. Bu şartlara bağlı kaldığı takdirde her ülke organizasyonlara adaylığını koyabilir. Bu, sporun genel kriteridir."

ABD Başkanı Trump, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarına 3 ay vize yasağı getiren ve ABD'nin mülteci programını 4 ay askıya alan yeni vize düzenlemesini hafta başında imzalamıştı.

İlk kez 48 takımla düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nın ev sahipliği için başvuru süresi, 2018 Aralık'ta dolacak. Dünya Kupası'nın ev sahibine, 2020 Mayıs'taki FIFA Kongresi'nde karar verilecek.