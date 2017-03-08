Yılmaz Vural o açıklamayı yorumladı

Ünlü teknik adam, Sezgin'in dil sürçmesi yaşadığını umduğunu belirtti ve Türkiye'de ilk defa istifa müessesesinin bu kadar çabuk çalıştığına şaşırdığını belirtti.



Galatasaray'ın, Süper Lig'de Antalyaspor'u 3-2 yendiği karşılaşma sonrası yaptığı, "Bazı maçları bilerek kaybettik, oyuncularımız bir yerlerden telkin geldi o yüzden kaybettik" açıklaması yapan Galatasaray İkinci Başkanı Nasuhi Sezgin'in bu sözleri hakkında yorumda bulunan Yılmaz Vural, "Aklı başında bir insan böyle bir demeç vermez" dedi.



Tecrübeli teknik adam, Nasuhi Sezgin'in bu açıklamasının dil sürçmesi olduğuna inanmak istediğini belirtirken şunları söyledi:



"İSTİFA MÜESSESESİ HIZLI İŞLEDİ"



"Türkiye'de ilk defa istifa müessesesinin bu kadar çabuk çalıştığını gördüm. Hakikaten bir sürü tartışmaya yol açacak bir söylemde bulundu. Ben bunun çok bilerek söylendiğini düşünmüyorum. Bence dil sürçmesi çünkü aklı başında bir insan böyle bir demeç vermez. Tabi çok taze, maç bitiminin hemen ardından mikrofon uzatıldığında böyle hatalar yapılıyor. Tabii Nasuhi Bey bu hatasını hemen fark etmiş ve çok onurlu bir davranışla istifa etmiş. Çünkü bu demeç Galatasaray'ı sıkıntıya sokacak bir konuydu. Ben kendisini tebrik ediyorum. Ben ayrıca kendisinin böyle bir demeci bilerek verdiğini inanmıyorum. O an kelimelerin ağızından eksik çıktığını düşünüyorum. Ama sonuç olarak bir tartışma konusu açıldı bu demeçlerden o da kendisini istifa ederek cezalandırmış. Bravo. tebrik ederim kendisini. İstifa gelmese Galatasaray'ı daha büyük sıkıntıya sokabilirdi."