Yetenek değil sistem!

Artık değişim şart

Ligde 4 büyüklerin bu sezonki karnelerini dikkate alacak olursak, öncelikle sezonun en başarılı takımı Beşiktaş ile başlamak gerekir. Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da ligi domine etmesinin yanında yönetimden de bahsetmek lazım. Ezeli rakiplerine oranla büyük ölçüde daha az maaş ödeyen Beşiktaş buna rağmen iki sezonda haftalarca lider kalabildi.Bu sezon yapılan takviyeler de takıma çok iyi katkı sağladı. Takımın bu denli başarılı olmasındaki en önemli etken şüphesiz Şenol Güneş'tir. Takımı o kadar doğru bir şekilde idare ediyor ki maçı seyrederken rahatlıkla Güneş farkı diyebiliyorsunuz.Galatasaray ise sezona Riekerink ile başladı ve sarı-kırmızılı takım kötü gidişatın faturasını Hollandalı'ya keserek İgor Tudor'u göreve getirdi. Kulüp bütçe kısacağız derken bu sezon için 9 transfer yaptı ve 21 milyon euro ödedi.İşin acı tarafı ise birçok oyuncu kadroya dahi giremiyor. Tabii yeni teknik adamın gelişi ve zamanı da etik mi tartışmalarını peşinden getirdi. Tudor resmi olarak açıklandıktan sonra benim aklıma gelen ilk soru 'Sezonu Riekerink ile bitirseydi Galatasaray hal bundan farklı mı olurdu?' Fenerbahçe için de durum Galatasaray'dan farklı değil. Özellikle son haftalarda stada giden taraftar 'yönetim istifa' tezahüratları yapıyor. Açıkça görülüyor ki taraftarartık değişim istiyor ve yönetim değişmeden başarının geleceğine inanmıyorlar.2016-17 sezonuna hem lig hem de Avrupa'da iddialı giren Fenerbahçe için 2017 yılı kabus gibi geçiyor.Ligde şampiyonluk yarışının gerisinde kalan sarı lacivertliler Avrupa'ya da erken veda edince camia hayal kırıklığı yaşadı.Trabzonspor ise sezona pek çok transfer yaparak başladı. Fakat istenilen verim oyunculardan alınamadı. Başkan Muharrem Usta ve yönetimi sürekli sakin kalarak taraftardan, camiadan sabır istedi. Zaman içinde takımın iyiye gideceğine inandıklarını her seferinde vurgulayan yönetim haklı çıkmaya başladı... İkinci yarıya yaptığı takviyeler ile müthiş başlayan bordo mavililer süper lig'de ilk 5'i zorlayan takımlar arasına girmeyi başardı.Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim'in yerinde olsaydınız, nasıl bir A Milli Takım 11'i kurardınız?Hakem hatalarının nedeni formsuz olmaları mı yoksa baskı mı? Hakemlerin dört büyük takımı koruduğunu düşünenlerden değilim.En azından böyle bir şeyi kabul etmek istemiyorum.Adil oyun demiyor muyuz her seferinde? Her yapılan yanlıştan sonra gözler MHK'ye dönüyor.MHK ise Video Yardımcı Hakem uygulaması ile birlikte her şeyin daha iyiye gideceğini düşünüyor.Uygulama ile birlikte yanlışların bir nebze de olsa azalacağı kanaatindeyim.Aslında yönettiği bir maç sonrası eleştiri yağmuruna tutulan bir hakemin o haftayı nasıl geçirdiğini bazen merak ediyorum.Özeleştiri yapmak önemlidir fakat hakemlerimiz bunu yapıyor mu?Ülkemizde futbol rekabeti çok üst düzeyde yaşanıyor.Haliyle bu rekabet zaman zaman oyun içinde ve dışında bazı sertliklere sebep olabiliyor. Maç içindeki futbolcu tartışmaları, hakeme itirazlar, taraftarın protestoları, yöneticilerin karşılıklı açıklamaları... Endüstriyel futbolda dönen yüksek miktardaki paralarla birlikte yaşanan değişiklikler bir takım gerginliklere de sebep oluyor.Büyüklerimizden dinlediğimiz ancak yetişemediğimiz, o eski ruhun birazını bile bugüne kazandırabilsek oyunun zevkli yüzünü belki de daha çok görebilirdik.Kadın gözüyle mesaj verme konusundaysa naçizane görüşüm;Şiddetin sporun her yerinden uzak olmasını isteyenlerdenim.Özellikle taraftarların çıkardığı olaylar korkutucu hale gelmeye başladı. Rekabet güzel, tadını çıkartabilene..