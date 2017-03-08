Trabzonspor başaracak!
Süper Lig'de 2016-17 sezonu geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız heyecanın uzağında kaldı. Bunda Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Beşiktaş'ın hızına ayak uyduramaması büyük etken oldu.
Son şampiyon Beşiktaş bu sezon için oturmuş kadrosuyla ve Şenol Güneş faktörüyle birçok kişi için ligin favorisiydi.
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edildiği dönem kadrodaki rotasyon Beşiktaş'ın bildiğimiz oyunundan uzaklaşmasına neden olsa da siyah-beyazlılar eski temposunu yakaladı ve ligin zirvesine yeniden yerleşti.
Rötarlı Pereira değişikliğine giden Fenerbahçe geçen sezon sonunda teknik direktörüyle yolları ayırmalıydı.
Portekizli'nin yerine tercih edilen Advocaat ise tecrübesiyle sarı-lacivertlileri başarıya götürebilecek bir donanıma sahip ama Hollandalının kendi kadro yapılanmasını oluşturamaması büyük handikap oldu. Ayrıca Uefa 'nın Finansal Fair Play kıskacı da yönetimin elini zayıflattı.
Lens yaz aşkı olur
Bunlara rağmen oyuncuların maç seçme huyu yaşanan kötü gidişin ana nedeniydi. Görünen Türkiye Kupası'nın favorisi için bu sezon tek kazanç Lens olacak. O da kiralık olarak geldiği Sunderland'e geri dönmezse.
Aksi takdirde Lens, Fenerbahçeliler'de yaz aşkı etkisi bırakacak.
İnsan her zaman duygularından ziyade mantığıyla hareket etmeli, özellikle milyonları peşinden sürükleyen bir kulübün başındaysa.
Galatasaray, Riekerink ile elde edilen iki kupa nedeniyle mantığı yerine duygularını tercih etti.
Tek özelliği Sneijder ile yakın dost olmak olan Riekerink'in Galatasaray'ın başına getirilmesi, bacak boyu kısa olan bir kadının mini etek giymesi kadar yanlış tercihti. Tudor'a bakarsak... O da hiçbir büyük kulüpte hocalık yapmamış, bu önemli bir soru işareti doğuruyor. Yalnız kendisinin Karabük'te bir sistem oturtmuş olması oyuncuya dayalı düzene muhtaç olunmayacağı yönünde bir his uyandırıyor.
Bakalım Tudor, Galatasaray'ın Conte'si olabilecek mi?
Haldizen Yaylası gibi
Son yıllarda biz Trabzonspor'da hep Karadeniz'in hırçın dalgalarını gördük, yaşadık.
2017 ise Haldizen Yaylası kadar güzel başladı. Şampiyonluk yolu inişli-çıkışlıdır, Trabzonspor da güzel günlere doğru yürüyor.
Olcay Şahan ise sanki Beşikdüzü'nde büyümüş, liseyi Yomra'da okumuş. Takıma bu kadar kısa süre içerisinde böyle uyum sağlaması şaşırtıcı derecede başarılı...
Tıpkı oynadığı kolbastı gibi...
TABİİ Kİ BEŞİKTAŞ
Soru: Bu sezon hangi takım şampiyon olur? Neden?
2015-2016 sezonunun şampiyonu Beşiktaş hem yeni stadına kavuşmanın hem de şampiyonluğun coşkusuyla 2016-2017 sezonuna da iyi başladı. Geçtiğimiz sezon 23. hafta sonunda 54 puan ile liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkıysa sadece 1 idi.
Bu sezona bakacak olursak 23. hafta itibariyle Beşiktaş geçtiğimiz sezonun sadece 1 puan gerisinde üstelik bu sezon en yakın takipçisi Başakşehir ile arasındaki puan farkı 4...
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ligde tökezlemesi ve kötü gidişatı en çok Beşiktaş'a yaradı kabul fakat şu bir gerçek ki siyah-beyazlı ekip sezonun en iyi hücum yapan takımı ve futboluyla izleyenlere keyif veriyor çoğu zaman...
Taraftar, teknik direktör, futbolcu performansları hepsini göz önünde bulundurursak ben Beşiktaş'ın bu sezon şampiyonluk ipini bir kez daha göğüsleyeceğini düşünüyorum…
KADINCA YORUM: TEK YÜREK
Türkiye'de futbolun hayatımızın büyük bölümüne etki ettiği herkes tarafından kabul edilmiş bir gerçek. Yöneticisinden, teknik direktörüne; futbolcusundan, taraftarına tek bir mesajım olur: "BİZ BİRLİKTE OLURSAK GÜZELİZ."
Yakın geçmişimizde o kadar önemli süreçlerden geçtik ki bunu eminim ki hepimiz çok iyi anladık. Bir 15 Temmuz gecesiydi… O kara gecede hain darbe girişiminin karşısında hep birlikte durduk ve kazandık. Bir hain terör saldırısı gecesi hem de futbolu, taraftarı, güvenlik güçlerimizi hedef alan o kara gece sonrası yine hep birlikte çıktık karşılarına, tüm renkler yan yana TEK YÜREK…
Değerli kulüp başkanlarımız, yöneticilerimiz; terinin son damlasına kadar sahada mücadele eden futbolcular ve tabii ki olmazsa dlmazımız taraftarlar… Tüm olumsuzlukları saha içinde bırakmayı öğrenelim...
Bölmeyelim, ayrışmayalım, yan yana olalım her daim çünkü biz böyle olunca güzeliz...
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edildiği dönem kadrodaki rotasyon Beşiktaş'ın bildiğimiz oyunundan uzaklaşmasına neden olsa da siyah-beyazlılar eski temposunu yakaladı ve ligin zirvesine yeniden yerleşti.
Rötarlı Pereira değişikliğine giden Fenerbahçe geçen sezon sonunda teknik direktörüyle yolları ayırmalıydı.
Portekizli'nin yerine tercih edilen Advocaat ise tecrübesiyle sarı-lacivertlileri başarıya götürebilecek bir donanıma sahip ama Hollandalının kendi kadro yapılanmasını oluşturamaması büyük handikap oldu. Ayrıca Uefa 'nın Finansal Fair Play kıskacı da yönetimin elini zayıflattı.
Lens yaz aşkı olur
Bunlara rağmen oyuncuların maç seçme huyu yaşanan kötü gidişin ana nedeniydi. Görünen Türkiye Kupası'nın favorisi için bu sezon tek kazanç Lens olacak. O da kiralık olarak geldiği Sunderland'e geri dönmezse.
Aksi takdirde Lens, Fenerbahçeliler'de yaz aşkı etkisi bırakacak.
İnsan her zaman duygularından ziyade mantığıyla hareket etmeli, özellikle milyonları peşinden sürükleyen bir kulübün başındaysa.
Galatasaray, Riekerink ile elde edilen iki kupa nedeniyle mantığı yerine duygularını tercih etti.
Tek özelliği Sneijder ile yakın dost olmak olan Riekerink'in Galatasaray'ın başına getirilmesi, bacak boyu kısa olan bir kadının mini etek giymesi kadar yanlış tercihti. Tudor'a bakarsak... O da hiçbir büyük kulüpte hocalık yapmamış, bu önemli bir soru işareti doğuruyor. Yalnız kendisinin Karabük'te bir sistem oturtmuş olması oyuncuya dayalı düzene muhtaç olunmayacağı yönünde bir his uyandırıyor.
Bakalım Tudor, Galatasaray'ın Conte'si olabilecek mi?
Haldizen Yaylası gibi
Son yıllarda biz Trabzonspor'da hep Karadeniz'in hırçın dalgalarını gördük, yaşadık.
2017 ise Haldizen Yaylası kadar güzel başladı. Şampiyonluk yolu inişli-çıkışlıdır, Trabzonspor da güzel günlere doğru yürüyor.
Olcay Şahan ise sanki Beşikdüzü'nde büyümüş, liseyi Yomra'da okumuş. Takıma bu kadar kısa süre içerisinde böyle uyum sağlaması şaşırtıcı derecede başarılı...
Tıpkı oynadığı kolbastı gibi...
TABİİ Kİ BEŞİKTAŞ
Soru: Bu sezon hangi takım şampiyon olur? Neden?
2015-2016 sezonunun şampiyonu Beşiktaş hem yeni stadına kavuşmanın hem de şampiyonluğun coşkusuyla 2016-2017 sezonuna da iyi başladı. Geçtiğimiz sezon 23. hafta sonunda 54 puan ile liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkıysa sadece 1 idi.
Bu sezona bakacak olursak 23. hafta itibariyle Beşiktaş geçtiğimiz sezonun sadece 1 puan gerisinde üstelik bu sezon en yakın takipçisi Başakşehir ile arasındaki puan farkı 4...
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ligde tökezlemesi ve kötü gidişatı en çok Beşiktaş'a yaradı kabul fakat şu bir gerçek ki siyah-beyazlı ekip sezonun en iyi hücum yapan takımı ve futboluyla izleyenlere keyif veriyor çoğu zaman...
Taraftar, teknik direktör, futbolcu performansları hepsini göz önünde bulundurursak ben Beşiktaş'ın bu sezon şampiyonluk ipini bir kez daha göğüsleyeceğini düşünüyorum…
KADINCA YORUM: TEK YÜREK
Türkiye'de futbolun hayatımızın büyük bölümüne etki ettiği herkes tarafından kabul edilmiş bir gerçek. Yöneticisinden, teknik direktörüne; futbolcusundan, taraftarına tek bir mesajım olur: "BİZ BİRLİKTE OLURSAK GÜZELİZ."
Yakın geçmişimizde o kadar önemli süreçlerden geçtik ki bunu eminim ki hepimiz çok iyi anladık. Bir 15 Temmuz gecesiydi… O kara gecede hain darbe girişiminin karşısında hep birlikte durduk ve kazandık. Bir hain terör saldırısı gecesi hem de futbolu, taraftarı, güvenlik güçlerimizi hedef alan o kara gece sonrası yine hep birlikte çıktık karşılarına, tüm renkler yan yana TEK YÜREK…
Değerli kulüp başkanlarımız, yöneticilerimiz; terinin son damlasına kadar sahada mücadele eden futbolcular ve tabii ki olmazsa dlmazımız taraftarlar… Tüm olumsuzlukları saha içinde bırakmayı öğrenelim...
Bölmeyelim, ayrışmayalım, yan yana olalım her daim çünkü biz böyle olunca güzeliz...
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:48
FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA'dan Craig Thomson'a görev!
Toplam 3
Yorum
gün gelir alarsın sen sadece size yapılınca anlıyorsun ama gün gelir bu hakem sizinde maçınızı yönetir o zamanda aynısnı söylersin inşallah
- Arsenal’in yetenek avcısı İstanbul’da
Toplam 2
Yorum
uae eagleee segene 2 ingiliz atı vereydiniz))) sergen harbi adam ne düşünürse onu söylüyor, td ve yorumcu olarakta iyi umarım başarısı devam eder
- Vodafone Arena'ya büyük onur!
Toplam 5
Yorum
ertan vodafone arena da örümcek kamera da olsun
Trabzonspor başaracak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.