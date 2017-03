Trabzonspor başaracak!

Lens yaz aşkı olur

Haldizen Yaylası gibi

Son şampiyon Beşiktaş bu sezon için oturmuş kadrosuyla vefaktörüyle birçok kişi için ligin favorisiydi.'nde mücadele edildiği dönem kadrodaki rotasyon Beşiktaş'ın bildiğimiz oyunundan uzaklaşmasına neden olsa daeski temposunu yakaladı ve ligin zirvesine yeniden yerleşti.Rötarlıdeğişikliğine gidengeçen sezon sonunda teknik direktörüyle yolları ayırmalıydı.Portekizli'nin yerine tercih edilenise tecrübesiyle sarı-lacivertlileri başarıya götürebilecek bir donanıma sahip ama Hollandalının kendi kadro yapılanmasını oluşturamaması büyük handikap oldu. Ayrıca'nın Finansal Fair Play kıskacı da yönetimin elini zayıflattı.Bunlara rağmen oyuncuların maç seçme huyu yaşanan kötü gidişin ana nedeniydi. Görünen'nın favorisi için bu sezon tek kazançolacak. O da kiralık olarak geldiği'e geri dönmezse.Aksi takdirdede yaz aşkı etkisi bırakacak.İnsan her zaman duygularından ziyade mantığıyla hareket etmeli, özellikle milyonları peşinden sürükleyen bir kulübün başındaysa.ile elde edilen iki kupa nedeniyle mantığı yerine duygularını tercih etti.Tek özelliğiile yakın dost olmak olan'in'ın başına getirilmesi, bacak boyu kısa olan bir kadının mini etek giymesi kadar yanlış tercihti.'a bakarsak... O da hiçbir büyük kulüpte hocalık yapmamış, bu önemli bir soru işareti doğuruyor. Yalnız kendisinin'te bir sistem oturtmuş olması oyuncuya dayalı düzene muhtaç olunmayacağı yönünde bir his uyandırıyor.Bakalım Tudor,'si olabilecek mi?Son yıllarda biz'da hep'in hırçın dalgalarını gördük, yaşadık.2017 isekadar güzel başladı. Şampiyonluk yolu inişli-çıkışlıdır,da güzel günlere doğru yürüyor.ise sanki'nde büyümüş, liseyi'da okumuş. Takıma bu kadar kısa süre içerisinde böyle uyum sağlaması şaşırtıcı derecede başarılı...Tıpkı oynadığı kolbastı gibi...Bu sezon hangi takım şampiyon olur? Neden?2015-2016 sezonunun şampiyonuhem yeni stadına kavuşmanın hem de şampiyonluğun coşkusuyla 2016-2017 sezonuna da iyi başladı. Geçtiğimiz sezon 23. hafta sonunda 54 puan ile liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ın en yakın takipçisiile arasındaki puan farkıysa sadece 1 idi.Bu sezona bakacak olursak 23. hafta itibariylegeçtiğimiz sezonun sadece 1 puan gerisinde üstelik bu sezon en yakın takipçisiile arasındaki puan farkı 4...Fenerbahçe ve'ın ligde tökezlemesi ve kötü gidişatı en çok Beşiktaş'a yaradı kabul fakat şu bir gerçek ki siyah-beyazlı ekip sezonun en iyi hücum yapan takımı ve futboluyla izleyenlere keyif veriyor çoğu zaman...Taraftar, teknik direktör, futbolcu performansları hepsini göz önünde bulundurursak bendüşünüyorum…Türkiye'de futbolun hayatımızın büyük bölümüne etki ettiği herkes tarafından kabul edilmiş bir gerçek. Yöneticisinden, teknik direktörüne; futbolcusundan, taraftarına tek bir mesajım olur: "Yakın geçmişimizde o kadar önemli süreçlerden geçtik ki bunu eminim ki hepimiz çok iyi anladık. Birgecesiydi… O kara gecedekarşısında hep birlikte durduk ve kazandık. Bir hain terör saldırısı gecesi hem de futbolu, taraftarı,hedef alan o kara gece sonrası yine hep birlikte çıktık karşılarına, tüm renkler yan yana TEK YÜREK…Değerli kulüp başkanlarımız, yöneticilerimiz; terinin son damlasına kadar sahada mücadele eden futbolcular ve tabii ki olmazsa dlmazımız taraftarlar… Tüm olumsuzlukları saha içinde bırakmayı öğrenelim...Bölmeyelim, ayrışmayalım, yan yana olalım her daim çünkü biz böyle olunca güzeliz...