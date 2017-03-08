TFF'den Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Tuğçe Saatman'ın moderatörlüğünü üstlendiği organizasyona gazeteci Banu Yelkovan, FIFA kokartlı eski hakem ve kadın hakem mentoru Dilan Deniz Gökçek İşcan, TFF Sponsorluklar ve Pazarlama Direktörü Elif Canbay, A Milli Futbol



Takımı'nda şef olarak görev yapan Ebru Omurcalı, 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı Teknik Sorumlusu ve antrenör eğitmeni Necla Güngör Kırağası ile Beşiktaşlı futbolcular Didem Karagenç ve Jessica O'Rourke katıldı.



Programda ağırlıklı olarak Türkiye'de kadın futbolunun durumu ve kadının futbol dünyasındaki yeri, ele alındı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim söyleşi öncesi katılımcılarla bir araya gelerek sohbet etti.