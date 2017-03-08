Seedorf'tan kadın futbolu değerlendirmesi
Eski Hollandalı yıldız futbolcu Seedorf: "Kadınların erkekleri taklit etmesini değil, kendi futbolunu geliştirmelerini istiyorum"
FIFA'nın internet sitesine açıklamalarda bulunan Seedorf, kadın futbolunun iyileştiğini ancak gelişimi ve büyümesi için biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu ifade etti.
Kadınların spora kattığı değerleri takdir ettiğini aktaran Hollandalı eski futbolcu, "Kadınların erkekleri taklit etmesini değil, kendi futbolunu geliştirmelerini istiyorum." ifadesini kullandı.
Konuşmanın önemli olduğunu ancak ilerleme kaydetmek için harekete geçmek ve çalışmak gerektiğini belirten Seedorf, "Kadın futbolunda değişim, hedefler belirleyerek ve onları geliştirerek olur." değerlendirmesinde bulundu.
Altyapısında yetiştiği Ajax'ın yanı sıra Sampdoria, Real Madrid, Inter, Milan ve Botafogo formaları giyen Seedorf, 22 yıllık profesyonel futbol kariyerinde binden fazla maça çıktı.
2014'te futbolu bırakan Seedorf, İtalya'nın Milan ve Çin'in Shenzen takımlarında teknik direktörlük görevinde bulunmuştu.
Ayrıca, dört kez UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kaldıran Hollandalı yıldız, bu kupayı üç farklı kulüple (Ajax, Real Madrid ve Milan) kazanan tarihteki tek futbolcu konumunda bulunuyor.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:20
- Brezilya’dan 7 oyuncu beğenildi
Toplam 22
Yorum
HCK / BJK KESİNLİKLE ALINMALI : MAİA , STOPER / KIVRAK, VURUŞLAR TEKNİK, OYUN ZEKASI GÜZEL.ÖZETLE 7 KİŞİDEN SADECE 2 KİŞİ - MAYCON VE MAİA ALINABILIR.
- 2017’nin kralı
Toplam 10
Yorum
NE GÜZEL NEGÜZEL KARA KARA DÜŞÜNÜYORDUN TAKIM NE OLACAK DİYE HAKEMLE ALINAN SON MAÇ CUMA KAYSERİ BERABERLİK YADA YENİLGİ KORKUSU KAFAN DAGILMIŞ
- Beşiktaş'ta Caner Erkin sürprizi
Toplam 6
Yorum
Bence Sol kanata Cekebillir Hoca
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