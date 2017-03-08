Seedorf'tan kadın futbolu değerlendirmesi

FIFA'nın internet sitesine açıklamalarda bulunan Seedorf, kadın futbolunun iyileştiğini ancak gelişimi ve büyümesi için biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Kadınların spora kattığı değerleri takdir ettiğini aktaran Hollandalı eski futbolcu, "Kadınların erkekleri taklit etmesini değil, kendi futbolunu geliştirmelerini istiyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmanın önemli olduğunu ancak ilerleme kaydetmek için harekete geçmek ve çalışmak gerektiğini belirten Seedorf, "Kadın futbolunda değişim, hedefler belirleyerek ve onları geliştirerek olur." değerlendirmesinde bulundu.

Altyapısında yetiştiği Ajax'ın yanı sıra Sampdoria, Real Madrid, Inter, Milan ve Botafogo formaları giyen Seedorf, 22 yıllık profesyonel futbol kariyerinde binden fazla maça çıktı.

2014'te futbolu bırakan Seedorf, İtalya'nın Milan ve Çin'in Shenzen takımlarında teknik direktörlük görevinde bulunmuştu.

Ayrıca, dört kez UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kaldıran Hollandalı yıldız, bu kupayı üç farklı kulüple (Ajax, Real Madrid ve Milan) kazanan tarihteki tek futbolcu konumunda bulunuyor.