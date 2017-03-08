Hakemler bir robot değil!
Ne güzel bir hafta… Kadının gücünü konuştuğumuz, paylaştığımız nefis bir gün. Türk basınında bir ilk bugün. Futbol konuşuyoruz bizlere ayrılan özel sayınız ile düşüncelerimizi sizlerle paylaşıyoruz.
Bir yanda futbol, bir yanda kaliteli takımlarımız ve onlar kadar mücadeleci izleyicimiz. Bu sene hakem konusu gündemden düşmeyen konu oldu. Hakemlerin kötü niyetli olmadığı ama çok baskı altında maç yönettikleri ortada.
Dört Büyükler içinde sezonda ciddi mücadele varken ve Türkiye'nin dünya standartlarında hakemleri varken her ikisini, dengelemek her zaman mümkün değil. Futbol gibi önemli bir oyunda hakem kararları önemli iken, 90 dakikalık karar verme sürecini bekliyoruz. Ne yazık ki biz izleyiciler hakem psikolojisini unutuyoruz ve aslında gündemden düşürmediğimiz baskılarımıza mağdur bırakıyoruz. Hakem kararlarında Türkiye'de standartlardaki düzenlemeler çok yeterli olmuyor, bazen bu konu 4 takım içinde herhangi birini tutma-destekleme konusuna dönüşüyor. Maç dışı durumlarda dahil hakem standartlarında düzenleme şart!
Cüneyt Çakır'ın Türkiye'de farklı, yurt dışında farklı maç yönetiyor gibi görünmesinin temel sebebi, ülke futbolumuzdaki kaos ve baskı ortamı. Hakemlerimiz hata yapmaktan korkar durumdalar ve bu da özellikle dolu tribünler önünde baskı yaratıyor.
İstanbul takımlarının taraftarları da bazen hakemi baskı altına alabilmek adına uğraşıyor ve çoğu zaman da sonunda istedikleri gibi oluyor.
Kollamak demeyelim ancak hakemlerimizin büyük takımların aleyhine karar verirken çok daha zorlandıklarını düşünüyorum. Lehine kararlar ise daha rahat çıkabiliyor. Ne olursa olsun hakemlerin de insan olduğunu unutmamamız ve onları eleştirirken buna göre davranmamız işimizi kolaylaştırır.
BENİM MİLLİ TAKIMIM
AMilli Takımımız dünya sıralamasında 24. basamaktaki yerini koruyor. Ülkemizde ise karmakarışık sırada zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. Bir belirsizlik ortamı var. Sebebini bilmiyoruz neden kavgalar, huzursuzluklar var?
Net bir cevap alamadı futbol seyircimiz.
Barış haberleri geldi fakat eskisi gibi milli takım ortamı göremiyoruz.
Bence artık gençlere dönüş yapıp gelecek turnuvalara hazırlanmalıyız çünkü bu gruptan çıkma şansımız çok zor. Bir kaç tecrübeli oyuncu, gerisi genç oyuncu olmalı; eğer istikrarlı bir takım oluşturmak istiyorsak. Örnek milli takım listesi herkes için farklıdır benim ise tecrübe, karakter ve gençlerle dengeyi kurup oynatma açım sezondaki form durumu ile birlikte Milli Takım kadrom ise:
UNUTMAYIN! KADINLAR DA SİZİ İZLİYOR
Ligimizin genel görüntüsüne baktığımızda ne yazık ki futbol severler için pek hoş olmayan bir sezon geçiriyoruz. Futbol çok yavaş oynanıyor, top hep dışarıda, oyun hep duruyor, tribünler boş, şiddet olayları ne yazık ki devam ediyor. İzleyiciye, taraftara statlar eskisi gibi güven vermiyor.
Yapılmak istenen bir sistem var fakat uygulanamıyor.
Sanırım sezon ile ilgili çok pozitif düşünemiyorum.
Türkiye'de UEFA'nın yaptırım uygulayıp finansal fair-play getirmesi ile artık kulüp başkanlarının önemi daha büyük hale geldi. Çünkü eskiden daha maliyetli oyuncular alınır ve borç kulübe kalacağı için kimsenin de umrunda olmazdı. Şimdi durum daha farklı.
Bir sistem var, transferler bu sisteme uymak durumunda; eğer siz buna uymayan bir yönetim iseniz başarısızlık da beraberinde geliyor.
Zaman zaman ekranlarda çok uygun olmayan görüşler, atışmalar görüyorum.
Benim gibi kadın izleyicilere, fanatik olmayan sporsever insanlara bu durum oldukça sıkıcı geliyor. Bunun devamında futboldan uzaklaşıyoruz. Daha saygılı daha sağduyulu yönetimler diliyorum.
Taraftarlar konusunda bizde her şey başarı odaklı, başarı olmaz ise herkes kulübe, oyuncuya nefret kusuyor. Kazanmak da var, kaybetmek de ve bu bir oyun.
Eğer bunu öğrenirsek bu oyundan çok daha keyif alabiliriz. Statlarımız hep boş ve taraftar olmayınca ne yazık ki bu oyunun bir güzelliği kalmıyor.
Futbolcular işin profesyonel kısmında çok fazla birşey söylemeye gerek yok.
Herkesin beklentisi büyük evet ama oyun kalitesini gereğince yerine getirdiklerinde geriye pek fazla sorun kalmıyor. Tüm bu sorumlukları üstlenen teknik adamlar... Bence Türk teknik direktörler daha başarılı. Yurt dışından ligimize gelen teknik adamlar taraftar ve medyanın isteklerini kısa vadede yerine getirmekte ve anlamakta zorlanabiliyor, bunun da beraberinde başarısızlık geliyor.
Özellikle televizyondaki futbol programcılarının, ekran başında kendilerini izleyen onbinlerce kadın olduğunu unutmamaları gerekir. Statlarda da kadın taraftar sayısı giderek artıyor.
Futbola hem ekran başı hem de tribünde kadın elinin değmesi, gergin ortamı çok daha azaltacaktır.
BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLUR
Sezon içinde takımlar arası rekabet malum. Kadrosu, hücum gücü ve takımın havası diğer takımlara göre daha ön planda olan ve diğer büyük takımların statları ve oyun düzenlerini göz önünde bulundurunca ben şampiyon olacak takımın Beşiktaş olacağını düşünüyorum.
Dört Büyükler içinde sezonda ciddi mücadele varken ve Türkiye'nin dünya standartlarında hakemleri varken her ikisini, dengelemek her zaman mümkün değil. Futbol gibi önemli bir oyunda hakem kararları önemli iken, 90 dakikalık karar verme sürecini bekliyoruz. Ne yazık ki biz izleyiciler hakem psikolojisini unutuyoruz ve aslında gündemden düşürmediğimiz baskılarımıza mağdur bırakıyoruz. Hakem kararlarında Türkiye'de standartlardaki düzenlemeler çok yeterli olmuyor, bazen bu konu 4 takım içinde herhangi birini tutma-destekleme konusuna dönüşüyor. Maç dışı durumlarda dahil hakem standartlarında düzenleme şart!
Cüneyt Çakır'ın Türkiye'de farklı, yurt dışında farklı maç yönetiyor gibi görünmesinin temel sebebi, ülke futbolumuzdaki kaos ve baskı ortamı. Hakemlerimiz hata yapmaktan korkar durumdalar ve bu da özellikle dolu tribünler önünde baskı yaratıyor.
İstanbul takımlarının taraftarları da bazen hakemi baskı altına alabilmek adına uğraşıyor ve çoğu zaman da sonunda istedikleri gibi oluyor.
Kollamak demeyelim ancak hakemlerimizin büyük takımların aleyhine karar verirken çok daha zorlandıklarını düşünüyorum. Lehine kararlar ise daha rahat çıkabiliyor. Ne olursa olsun hakemlerin de insan olduğunu unutmamamız ve onları eleştirirken buna göre davranmamız işimizi kolaylaştırır.
BENİM MİLLİ TAKIMIM
AMilli Takımımız dünya sıralamasında 24. basamaktaki yerini koruyor. Ülkemizde ise karmakarışık sırada zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. Bir belirsizlik ortamı var. Sebebini bilmiyoruz neden kavgalar, huzursuzluklar var?
Net bir cevap alamadı futbol seyircimiz.
Barış haberleri geldi fakat eskisi gibi milli takım ortamı göremiyoruz.
Bence artık gençlere dönüş yapıp gelecek turnuvalara hazırlanmalıyız çünkü bu gruptan çıkma şansımız çok zor. Bir kaç tecrübeli oyuncu, gerisi genç oyuncu olmalı; eğer istikrarlı bir takım oluşturmak istiyorsak. Örnek milli takım listesi herkes için farklıdır benim ise tecrübe, karakter ve gençlerle dengeyi kurup oynatma açım sezondaki form durumu ile birlikte Milli Takım kadrom ise:
UNUTMAYIN! KADINLAR DA SİZİ İZLİYOR
Ligimizin genel görüntüsüne baktığımızda ne yazık ki futbol severler için pek hoş olmayan bir sezon geçiriyoruz. Futbol çok yavaş oynanıyor, top hep dışarıda, oyun hep duruyor, tribünler boş, şiddet olayları ne yazık ki devam ediyor. İzleyiciye, taraftara statlar eskisi gibi güven vermiyor.
Yapılmak istenen bir sistem var fakat uygulanamıyor.
Sanırım sezon ile ilgili çok pozitif düşünemiyorum.
Türkiye'de UEFA'nın yaptırım uygulayıp finansal fair-play getirmesi ile artık kulüp başkanlarının önemi daha büyük hale geldi. Çünkü eskiden daha maliyetli oyuncular alınır ve borç kulübe kalacağı için kimsenin de umrunda olmazdı. Şimdi durum daha farklı.
Bir sistem var, transferler bu sisteme uymak durumunda; eğer siz buna uymayan bir yönetim iseniz başarısızlık da beraberinde geliyor.
Zaman zaman ekranlarda çok uygun olmayan görüşler, atışmalar görüyorum.
Benim gibi kadın izleyicilere, fanatik olmayan sporsever insanlara bu durum oldukça sıkıcı geliyor. Bunun devamında futboldan uzaklaşıyoruz. Daha saygılı daha sağduyulu yönetimler diliyorum.
Taraftarlar konusunda bizde her şey başarı odaklı, başarı olmaz ise herkes kulübe, oyuncuya nefret kusuyor. Kazanmak da var, kaybetmek de ve bu bir oyun.
Eğer bunu öğrenirsek bu oyundan çok daha keyif alabiliriz. Statlarımız hep boş ve taraftar olmayınca ne yazık ki bu oyunun bir güzelliği kalmıyor.
Futbolcular işin profesyonel kısmında çok fazla birşey söylemeye gerek yok.
Herkesin beklentisi büyük evet ama oyun kalitesini gereğince yerine getirdiklerinde geriye pek fazla sorun kalmıyor. Tüm bu sorumlukları üstlenen teknik adamlar... Bence Türk teknik direktörler daha başarılı. Yurt dışından ligimize gelen teknik adamlar taraftar ve medyanın isteklerini kısa vadede yerine getirmekte ve anlamakta zorlanabiliyor, bunun da beraberinde başarısızlık geliyor.
Özellikle televizyondaki futbol programcılarının, ekran başında kendilerini izleyen onbinlerce kadın olduğunu unutmamaları gerekir. Statlarda da kadın taraftar sayısı giderek artıyor.
Futbola hem ekran başı hem de tribünde kadın elinin değmesi, gergin ortamı çok daha azaltacaktır.
BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLUR
Sezon içinde takımlar arası rekabet malum. Kadrosu, hücum gücü ve takımın havası diğer takımlara göre daha ön planda olan ve diğer büyük takımların statları ve oyun düzenlerini göz önünde bulundurunca ben şampiyon olacak takımın Beşiktaş olacağını düşünüyorum.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:50
FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA'dan Craig Thomson'a görev!
Toplam 3
Yorum
gün gelir alarsın sen sadece size yapılınca anlıyorsun ama gün gelir bu hakem sizinde maçınızı yönetir o zamanda aynısnı söylersin inşallah
- Arsenal’in yetenek avcısı İstanbul’da
Toplam 2
Yorum
uae eagleee segene 2 ingiliz atı vereydiniz))) sergen harbi adam ne düşünürse onu söylüyor, td ve yorumcu olarakta iyi umarım başarısı devam eder
- Vodafone Arena'ya büyük onur!
Toplam 5
Yorum
ertan vodafone arena da örümcek kamera da olsun
Hakemler bir robot değil! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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