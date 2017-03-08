Hakemler bir robot değil!

Bir yanda futbol, bir yanda kaliteli takımlarımız ve onlar kadar mücadeleci izleyicimiz. Bu sene hakem konusu gündemden düşmeyen konu oldu. Hakemlerin kötü niyetli olmadığı ama çok baskı altında maç yönettikleri ortada.Dört Büyükler içinde sezonda ciddi mücadele varken ve Türkiye'nin dünya standartlarında hakemleri varken her ikisini,her zaman mümkün değil. Futbol gibi önemli bir oyunda hakem kararları önemli iken, 90 dakikalık karar verme sürecini bekliyoruz. Ne yazık ki biz izleyiciler hakem psikolojisini unutuyoruz ve aslında gündemden düşürmediğimiz baskılarımıza mağdur bırakıyoruz. Hakem kararlarında Türkiye'de standartlardaki düzenlemeler çok yeterli olmuyor, bazen bu konu 4 takım içinde herhangi birinikonusuna dönüşüyor. Maç dışı durumlarda dahil hakem standartlarında düzenleme şart!Cüneyt Çakır'ın Türkiye'de farklı, yurt dışında farklı maç yönetiyor gibi görünmesinin temel sebebi, ülke futbolumuzdakiortamı. Hakemlerimiz hata yapmaktan korkar durumdalar ve bu da özellikle dolu tribünler önünde baskı yaratıyor.İstanbul takımlarının taraftarları da bazen hakemi baskı altına alabilmek adına uğraşıyor ve çoğu zaman da sonunda istedikleri gibi oluyor.demeyelim ancak hakemlerimizin büyük takımların aleyhine karar verirken çok daha zorlandıklarını düşünüyorum. Lehine kararlar ise daha rahat çıkabiliyor. Ne olursa olsun hakemlerin deolduğunu unutmamamız ve onları eleştirirken buna göre davranmamız işimizi kolaylaştırır.AMilli Takımımız dünya sıralamasında 24. basamaktaki yerini koruyor. Ülkemizde ise karmakarışık sırada zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. Bir belirsizlik ortamı var. Sebebini bilmiyoruz neden kavgalar, huzursuzluklar var?Net bir cevap alamadı futbol seyircimiz.Barış haberleri geldi fakat eskisi gibi milli takım ortamı göremiyoruz.Bence artık gençlere dönüş yapıp gelecek turnuvalara hazırlanmalıyız çünkü bu gruptan çıkma şansımız çok zor. Bir kaç tecrübeli oyuncu, gerisi genç oyuncu olmalı; eğer istikrarlı bir takım oluşturmak istiyorsak. Örnek milli takım listesi herkes için farklıdır benim ise tecrübe, karakter ve gençlerle dengeyi kurup oynatma açım sezondaki form durumu ile birlikte Milli Takım kadrom ise:Ligimizin genel görüntüsüne baktığımızda ne yazık ki futbol severler için pekbir sezon geçiriyoruz. Futbol çok yavaş oynanıyor, top hep dışarıda, oyun hep duruyor, tribünler boş, şiddet olayları ne yazık ki devam ediyor. İzleyiciye, taraftara statlar eskisi gibi güven vermiyor.Yapılmak istenen birSanırım sezon ile ilgili çok pozitif düşünemiyorum.Türkiye'de UEFA'nın yaptırım uygulayıp finansal fair-play getirmesi ile artık kulüp başkanlarının önemi daha büyük hale geldi. Çünkü eskiden daha maliyetli oyuncular alınır ve borç kulübe kalacağı için kimsenin de umrunda olmazdı. Şimdi durum daha farklı.Bir sistem var, transferler bu sisteme uymak durumunda; eğer siz buna uymayan bir yönetim iseniz başarısızlık da beraberinde geliyor.Zaman zaman ekranlarda çok uygun olmayan görüşler, atışmalar görüyorum.Benim gibi kadın izleyicilere, fanatik olmayan sporsever insanlara bu durum oldukça sıkıcı geliyor. Bunun devamında futboldan uzaklaşıyoruz. Daha saygılı daha sağduyulu yönetimler diliyorum.Taraftarlar konusunda bizde her şey başarı odaklı, başarı olmaz ise herkes kulübe, oyuncuyakusuyor. Kazanmak da var, kaybetmek de ve bu bir oyun.Eğer bunu öğrenirsek bu oyundan çok dahaalabiliriz. Statlarımız hep boş ve taraftar olmayınca ne yazık ki bu oyunun bir güzelliği kalmıyor.Futbolcular işin profesyonel kısmında çok fazla birşey söylemeye gerek yok.Herkesin beklentisi büyük evet ama oyun kalitesini gereğince yerine getirdiklerinde geriye pek fazla sorun kalmıyor. Tüm bu sorumlukları üstlenen teknik adamlar... Bence Türk teknik direktörler daha başarılı. Yurt dışından ligimize gelen teknik adamlar taraftar ve medyanın isteklerini kısa vadede yerine getirmekte ve anlamakta zorlanabiliyor, bunun da beraberindegeliyor.Özellikle televizyondaki futbol programcılarının, ekran başında kendilerini izleyen onbinlerce kadın olduğunu unutmamaları gerekir. Statlarda da kadın taraftar sayısı giderek artıyor.Futbola hem ekran başı hem de tribünde, gergin ortamı çok daha azaltacaktır.Sezon içinde takımlar arası rekabet malum. Kadrosu, hücum gücü ve takımın havası diğer takımlara göre daha ön planda olan ve diğer büyük takımların statları ve oyun düzenlerini göz önünde bulundurunca ben şampiyon olacak takımınolacağını düşünüyorum.