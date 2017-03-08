EURO 2024'te tek rakip Almanya

UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis basına yaptığı açıklamada, EURO 2024'ü düzenlemek amacıyla sadece Türkiye ve Almanya'nın adaylık başvurusunda bulunduğunu belirtti.

Turnuvanın ev sahipliği sürecinde UEFA'nın zorlu bir karar vereceğine değinen Theodoridis, "Bu uluslararası organizasyonun ev sahipliği sürecinde iki güçlü ülkeden adaylık başvurusu geldi. UEFA İcra Kurulu için zorlu bir seçim olacak." ifadelerini kullandı.

UEFA, EURO 2024'e ev sahipliği başvurusu yapan aday ülkeleri resmi olarak cuma günü açıklayacak. Adaylık başvurusu yapan ülkeler, turnuvaya hazırlık çalışmalarını gelecek yıl 27 Nisan'da UEFA'ya yollayacak. UEFA i·se turnuvanın ev sahi·bi·ni· 2018 Eylül'de belirleyecek.

Turnuvanın ev sahipliğini ortaklaşa düzenlemek amacıyla İskandinav ülkeleri Danimarka, Norveç, İsveç ve Finlandiya'nın da UEFA'ya adaylık başvurusunda bulunacağı iddia ediliyordu. Konu hakkında geçen hafta açıklamalarda bulunan İsveç Futbol Federasyonu Karl-Erik Ni·lsson ise yeterli sayıda statları olmadığı gerekçesiyle bu plandan vazgeçtiklerini belirtmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, adaylık başvurusu öncesi geçen ay düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye, Avrupa'da hatta dünyada son birkaç senede 32'ye varan stat yatırımıyla tek örnek ülke." ifadelerini kullanmıştı.