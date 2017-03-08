 Bugünkü FOTOMAÇ’ı kadınlar hazırladı! – Fotomaç – 08 Mart 2017
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    08 Mart 2017, Çarşamba
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    Bugünkü FOTOMAÇ’ı kadınlar hazırladı!

    Bugünkü FOTOMAÇ’ı kadınlar hazırladı!

    Fotomaç, basın tarihinde bir ilke imza attı...

    HER GÜZEL ŞEY KADINLARIN ESERİDİR

    Kadın; sırtında bebeği, ayağında yırtık çarığı ile Kurtuluş Savaşı'nda cepheye top mermisi taşıyandır... Kadın; güneş yüzlüdür... Kadın; hazinedir, pırlantadır... Kadın; çiçek bahçesidir... Kadın; annedir, yardır... 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bugünkü Fotomaç'ı hazırlayan spor dünyasının başarılı kadın ekran yüzlerine çok teşekkür ederiz. Onlar; Türk basın tarihinde bir ilke imza attılar. Onlar; kadınların suda ateş yakabileceğini ispat ettiler. Onlar, şans verildiğinde dağı bile devirebileceklerini gösterdiler. Bu projede bize kucak açan A Spor ve Sports TV yönetimlerine de minnettarız. Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun...



    ZEKİ UZUNDURUKAN
    1. 08 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 04:08
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