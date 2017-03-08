Bugünkü FOTOMAÇ’ı kadınlar hazırladı!

Fotomaç, basın tarihinde bir ilke imza attı...

HER GÜZEL ŞEY KADINLARIN ESERİDİR



Kadın; sırtında bebeği, ayağında yırtık çarığı ile Kurtuluş Savaşı'nda cepheye top mermisi taşıyandır... Kadın; güneş yüzlüdür... Kadın; hazinedir, pırlantadır... Kadın; çiçek bahçesidir... Kadın; annedir, yardır... 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bugünkü Fotomaç'ı hazırlayan spor dünyasının başarılı kadın ekran yüzlerine çok teşekkür ederiz. Onlar; Türk basın tarihinde bir ilke imza attılar. Onlar; kadınların suda ateş yakabileceğini ispat ettiler. Onlar, şans verildiğinde dağı bile devirebileceklerini gösterdiler. Bu projede bize kucak açan A Spor ve Sports TV yönetimlerine de minnettarız. Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun...







ZEKİ UZUNDURUKAN