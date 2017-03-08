Bugünkü FOTOMAÇ’ı kadınlar hazırladı!
Fotomaç, basın tarihinde bir ilke imza attı...
HER GÜZEL ŞEY KADINLARIN ESERİDİR
Kadın; sırtında bebeği, ayağında yırtık çarığı ile Kurtuluş Savaşı'nda cepheye top mermisi taşıyandır... Kadın; güneş yüzlüdür... Kadın; hazinedir, pırlantadır... Kadın; çiçek bahçesidir... Kadın; annedir, yardır... 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bugünkü Fotomaç'ı hazırlayan spor dünyasının başarılı kadın ekran yüzlerine çok teşekkür ederiz. Onlar; Türk basın tarihinde bir ilke imza attılar. Onlar; kadınların suda ateş yakabileceğini ispat ettiler. Onlar, şans verildiğinde dağı bile devirebileceklerini gösterdiler. Bu projede bize kucak açan A Spor ve Sports TV yönetimlerine de minnettarız. Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun...
ZEKİ UZUNDURUKAN
Kadın; sırtında bebeği, ayağında yırtık çarığı ile Kurtuluş Savaşı'nda cepheye top mermisi taşıyandır... Kadın; güneş yüzlüdür... Kadın; hazinedir, pırlantadır... Kadın; çiçek bahçesidir... Kadın; annedir, yardır... 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bugünkü Fotomaç'ı hazırlayan spor dünyasının başarılı kadın ekran yüzlerine çok teşekkür ederiz. Onlar; Türk basın tarihinde bir ilke imza attılar. Onlar; kadınların suda ateş yakabileceğini ispat ettiler. Onlar, şans verildiğinde dağı bile devirebileceklerini gösterdiler. Bu projede bize kucak açan A Spor ve Sports TV yönetimlerine de minnettarız. Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun...
ZEKİ UZUNDURUKAN
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 04:08
FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA'dan Craig Thomson'a görev!
Toplam 3
Yorum
gün gelir alarsın sen sadece size yapılınca anlıyorsun ama gün gelir bu hakem sizinde maçınızı yönetir o zamanda aynısnı söylersin inşallah
- Arsenal’in yetenek avcısı İstanbul’da
Toplam 2
Yorum
uae eagleee segene 2 ingiliz atı vereydiniz))) sergen harbi adam ne düşünürse onu söylüyor, td ve yorumcu olarakta iyi umarım başarısı devam eder
- Vodafone Arena'ya büyük onur!
Toplam 5
Yorum
ertan vodafone arena da örümcek kamera da olsun
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